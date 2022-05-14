CHP İstanbul İl Başkanı'na verilen cezalarınYargıtay tarafından onanmasıaslında sürpriz değil, tam tersineCHP'lilerin bile beklediği bir sonuçtu. Daha fazlasını bekleyen, hatta isteyen CHP'liler bile vardı. Şimdi gözyaşı dökmelerine bakmayın, onların çoğu timsah gözyaşları...Çünkü Kaftancıoğlu sadece marjinal çıkışlarıyla dışarıdan eleştirilen bir siyasetçi değil, onun saldırgan ve küfürbaz üslubuna, siyasi düşüncesine CHP içinden de karşı çıkan ciddi bir muhalefet grubu var. En basiti kendileriniolarak niteleyenler,başından beriileyol yürümek istemedi. Zaten İstanbul İl Başkanı olması da, delegenin iradesiyle değil,oldu.Önceki gün'nun konuşma yaptığı İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığı izlerken, timsah gözyaşları dökenlerin çoğunlukta olduğunu görmek hiç şaşırtmadı. Mesela'ın Kaftancıoğlu'na karşı olduğu bilindiği halde en sert demeçleri vermesi gibi...Tablo çok karmaşık... Verilen kararı hukuken yetersiz bulanlar, hatta az olduğunu söyleyenler olduğu gibi,deyip itiraz edenler de var ama kimse bu mahkûmiyetin siyasi bir operasyon olduğunu söyleyemez. Siyasetçi de olsa devletiilan etmeninbir ilgisi olmayacağını itiraz edenler bile biliyor.Söz konusu olan, siyasi söylemleri nedeniyle mahkûm edilmiş bir siyasetçi değil, tam tersine karşımızda bayağı ve seviyesiz sözleri ve hakaretiyle mahkûm edilmiş bir siyasetçi var. Buradan bir mağduriyet çıkmaz.Bunun üzerinden CHP'nin veya 6'lı 28 Şubat İttifakı'nın siyasi sörf yapması da işe yaramaz. Tam tersine, onları Kaftancıoğlu seviyesine çekeceği için zararı bile olabilir. Belki bir ihtimal bu kirli dilin siyasette işe yaramayacağını, er geç hukuken hesap sorulacağını öğreneceği için Kaftancıoğlu'na yarayabilir. Tabii ders alırsa...İşin belki de en hazin tarafını,'nun mahkûm edilmesini bekleyen CHP'liler yaşayacak. Onlar, yani o akşam CHP İstanbul İl Binası önünde timsah gözyaşı dökenler, çıkan mahkûmiyetle İstanbul İl'i alacaklarını umuyorlardı ama görünen o ki alamayacaklar. Hukuken il başkanlığını bırakıp bırakmayacağı henüz belirsiz. CHP Sözcüsüda bu belirsizliği gideren bir açıklama yaptı:Ancak bu gerçek o geceden itibarenCHP kulislerindeki hareketlenmeyi durdurmayayetmedi. Başta'nunİngiltere Büyükelçisi'ni ağırlamasıyla siyasetingündemine gelen Kahraman Balıkçıolmak üzere Boğaz'daki balık restoranlarındabir araya gelen CHP'lilerin tek gündemmaddesi vardı:veO masalarda "Ankara siyasetini bilen"iki isimden sıkça söz edildi:ve...Onların bu konuda bir bilgileri ve hazırlıkları var mı yok mu bilemem ama adları çok konuşuldu.CHP'nin bütün kurmayları İstanbul'da ve herkes yeni başkan kim olacak kulisi peşinde. Tabii Kaftancıoğlu da kendi koltuğunu bırakmaktan yana değil. Bu nedenle ilk önerinin de ondan geldiği konuşuluyor. Kaftancıoğlu kendi yerine mevcut yönetim kurulu üyesi olanu önermiş... CHP'lilere göre,olan Coşkun, il başkanı olarak atanacak ama ipler Kaftancıoğlu'nun elinde olacak. Bir anlamda "gölge başkan" modeli... Bu modele'nun da sıcak baktığı, hattaverdiği söyleniyor.