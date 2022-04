Aday belirlemekte zorlanan 6'lı 28 Şubat İttifakı masasına şimdi Mansur Yavaş bombası düştü. Bombanın fitilini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ateşledi. Özdağ, mülteci karşıtı siyasetiyle ilgi görmeyince, çareyi strateji değiştirip 6'lı ittifaka yönelmekte buldu.

Baksanıza her yerde Özdağ'ın önerisi tartışılıyor. İyi bir reklam...

Bazı yorumcuların seslendirdiği gibi Özdağ'ın amacının o ittifaka girmek olduğunu da sanmıyorum. Orada FETÖ'cülükle suçladığı eski genel başkanı Meral Akşener varken, bu zaten mümkün değil. Mansur Yavaş üzerinden yeni bir hat oluşturmaya çalışıyor. Bir yanıyla da Yavaş taşıyla, hem Mansurcular arasında kendi popülaritesini artırıyor hem de HDP'ye itirazıyla o partilerin içini karıştırıyor. Özellikle de CHP'nin... Zaten CHP, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kemalciler-Ekremciler diye ikiye ayrılmıştı. Şimdi buna Mansurcular da eklendi. Aslında Yavaş'ın, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir çabası yokmuş gibi davranması inandırıcı değil. Bilinçli bir algı çalışması yaptığını, medyayı da iyi kullandığını herkes biliyor. İzahı zor da olsa anketlerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önde çıkıyor. Sosyal medyada ise Akşener dahil hepsine açık ara fark atıyor. Böyle giderse onu durduramayacaklar.

Bu tablo Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kâbusu gibi. İkisi de Yavaş'ı istemiyor ve isteseler bile HDP olmadan Yavaş'ın kazanmasının mümkün olmadığını düşünüyorlar. Küreselciler rotayı Yavaş'a kırıp Kandil'i razı etseler bile barajın yüzde 7'ye indiği bir zeminde önemli bir HDP kitlesinin ona oy vermeyeceği çok açık. Bu konuda sosyal medya anketleri farklı olsa da gerçek ölçü değil. Tıpkı Macaristan'daki 6'lı ittifak gibi sosyal medya hayal kırıklığı yaşatabilir.

Peki, bu gerçeklere rağmen Yavaş aday olabilir mi?

Söz konusu "o makam"sa her şey mümkün... Sol ve CHP'nin çok değil 10 yıl önce "faşist" deyip oy vermeleri, onun da "MHP, CHP'lileşiyor" diyerek yeri göğü inletip CHP'den aday olması "olmaz" denilen çok şeyin olduğunu gösterdi. Nasıl bir formül bulur bilemem ama olursa şaşırmam.

Her şey bir yana, bu tartışma bir yanıyla da siyaset üretmeyen, umudunu küreselcilere ve ekonomik krize bağlayan 6'lı ittifakın işine yarıyor. Böylece daha çok ve zahmetsiz gündemde kalıyorlar.

***



KOSOVA'NIN SİYASİ NABZI

Optimar Araştırma şirketi, Mejdani ortaklığıyla Balkanlar'ın küçük ülkesi Kosova'da da siyasi ve sosyal araştırmalar yapacak. Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir ve Mejdani Başkanı Mustafe Mejdani'nin birlikte yürüttükleri çalışmaların ilki 15-25 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Kosova'nın Nabzı başlığıyla yayınlanan araştırmada dikkat çeken şey; dünyanın birçok ülkesinde görmeye başladığımız, parti liderleri ile iktidar partisi ve muhalefet partileri arasındaki makas farkı.

Araştırmaya göre Kosovalıların en önemli sorunu sağlık ve ekonomi... "Peki, bu sorunu kim çözer?" diye sorduğunuzda verilen cevap çarpıcı: İktidardaki Vetevendosje Partisi (Kendin Karar Al) yüzde 62 ile ilk sırada. İkinci sıradaki partinin oy oranı ise sadece yüzde 6.

En beğenilen siyasetçi ise o partinin başkanı Albin Kurt, yüzde 51.5... İkinci sırada ise geçtiğimiz ay Türkiye'ye gelen Cumhurbaşkanı Vjose Osmani var, yüzde 13.

Bir not daha: En güvenilen kurum silahlı kuvvetler, en başarılı bakan ise savunma bakanı...