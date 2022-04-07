İyi Parti'deki parti içi operasyonu değerlendirirken şöyle yazmıştım:

"Bu gerçeği siyasetle ilgilenenler bilir, muhalefetteki bir parti siyaset üretip toplumda umut rüzgârı estiremiyorsa kendi içinde kavga eder. Bugün CHP ve İyi Parti'de yaşanan görev değişimlerinin, çizilmelerin arkasında böyle bir gerçek var."

Öyle olduğu da ortaya çıktı. Buna rağmen, İyi Partili Koray Aydın haddini bildiği için susarken, "Burnundan soluyor" denilen Yavuz Ağıralioğlu esip gürledi. Neler söylemedi ki...

Önce tonu yüksek bir çıkış yaptı:

"Bu çok rencide edici bir şey. Usulü, karardan daha rencide edici."

Hemen arkasından yalvarmayı da ihmal etmedi ve "kurmayı" olduğu Akşener'e, "selam" gönderdi.

"Partinin siyasi koordinatlarında yapılması gerekenleri diskura çevirebilecek bir yol arkadaşıyım. Geçimsiz değilim. Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz."

Yapıldı ama... Sonra daha da küçülerek, ne kadar hassas ve kırılgan olduğunu anlatan şu cümleyi kurdu:

"En rencide edici olan kısmı, (medyayla) aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener'in yol arkadaşı ve kurmayıyım."

Bu yaklaşıma siyasi oportünizm bile denemez. 90'larda bir "Fırıldak Kubi" vardı, belki onun parti içi versiyonu denebilir.

Çünkü kaç kez itibarsızlaştırıldığı halde "bana mısın?" demedi. Grup başkanvekilliğinden alındı, kabullendi. Sözcülükten atıldı, sustu. Şimdi de genel başkan yardımcılığından uzaklaştırıldı, ama hâlâ "Kıymayın bana" diye yalvarıyor. Bugüne kadar siyasette bir karşılığı olduysa artık o da bitti. Bundan sonra ona, partisinde bile "sığıntı bir siyasi aktör" gözüyle bakılacak.

Bakılacak, çünkü "kurmayı" olduğu Meral Akşener'le görüştükten sonra hiçbir şey olmamış gibi şunları söyleyebiliyor:

"Ben, kendisine görev tevdi edilince 'iyi', görevden alınınca 'kötü' diyecek kadar karakteri ve mizacı zayıf biri değilim. Görev değişikliği, genel başkanların uhdesindedir."

Allah Allah, rencide edici diyen başka biri miydi? Bari sussaydın.

Gerçekten de "rencide edici" veya "Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz" gibi onca laf ettikten sonra bunları söylemek "karakter ve mizaç" zayıflığından başka bir şey değil. Anlayacağınız, Ağıralioğlu siyaset adına kötü bir sınav verdi ve hiç şaşırtmadı. Tahminimizde yanılmadığımız gibi "hiçbir şey olmamış gibi çizilmesini içine sindirip bekleyecek" ve bir daha milletvekili listesine girmek için kim bilir kaç takla atacak. Muhalefetteki siyasi aktörlere toplumun neden güven duymadığının çarpıcı bir örneği bu. Bu tür siyasi aktörler yüzünden sadece partileri değil siyaset de itibar kaybediyor.

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FUTBOLUN SİNAN AĞABEY'İ

Turizmin duayen isimlerinden Jolly Tur'un kurucusu Sinan Vardar, futbolun içinden gelen bir isim. Uzun yıllar profesyonel futbol oynadıktan sonra Beylerbeyi ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerde yöneticilik de yaptı. Özellikle Beşiktaş'ın altyapısında yaptıklarıyla dikkat çekti ve futbolseverlerin gönlünü kazandı.

Son yıllarda Fotomaç gazetesindeki yazıları ve televizyonlardaki yorumlarıyla da spor ve futbol dünyasının ilgiyle izlediği bir isim. Adı zaman zaman Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için geçti ve 2019 yılında da aday oldu. Bugünlerde TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa edince doğal olarak Vardar ismi tekrar futbolseverler arasında konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada müthiş bir ilgi var.

Aslında geç kalınmadan futbolda da bir "yerlileşme" ve altyapıyı güçlendirme dönemi başlatılacaksa, Sinan Vardar bu açıdan biçilmiş kaftan.