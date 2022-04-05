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İçişleri Bakanı, zaman zaman CHPGenel Başkanı'nun "özel"ilişkilerine dikkat çeken çokağır şeyler söyledi.iddiasında bulununca,Bakan Soylu daKılıçdaroğlu'nun Pensilvanyamukimi FETÖ elebaşı'le telefon görüşmesini gündeme taşıyarak şuiddiayı seslendirdi:Doğrusubu iddiaya hiçbir zaman açık ve net bir cevap vermedi, hattabile demedi. Sadecenü eleştiren MHP Genel Başkanıninsözüne karşı şunu söyledi:Kılıçdaroğlu'nun özgüvenlevurgusu dikkatinizi çekmiştir. Bunun ne anlama geldiğini yazının sonunda göreceksiniz.Bu tartışmaya geçen hafta bir yenisi daha eklendi. Bu kez İçişleri Bakanı, sadece'nu değil 6'lı ittifaktaki partileri de suçlayarak çok daha sarsıcı bir iddiayı seslendirdi. Şöyle diyordu:İçişleri Bakanı, 6 muhalefet genel başkanını açık açık dış güçlerle iş tutmakla suçladı ama hiçbiri de bu vahim suçlamaya cevap veremedi.Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun bir dişçi muayenehanesinde Gülen'le görüşüp görüşmediğine cevap veremediği gibi.da CHP yetkilileri de hatta foncu medyaları da hep sustu. Sanki söylenen normal bir şeydi. Oysa konuşulan kişi, darbeci bir örgütün lideriydi ve bir CIA ajanı olarak devletin kılcal damarlarına kadar sızmış, kurduğu örgütle binlerce insana kumpas kurmuş ve en sonunda da 15 Temmuz darbe girişimine imza atmıştı.Bu kirli yapı, Kılıçdaroğlu ve çevresinin de yıllarcadiye adlandırdığı vedediği bir yapıydı.Kılıçdaroğlu'nun bu kirli yapıyla gizli ilişkisi en son yine İçişleri Bakanıtarafındande tekrar edilince bu kez medyanın bir bölümü ilgisiz kalmadı vediye o diş muayenehanesinin izini sürerek sahibine ulaştı. Sözü edilen Diş Hekimi'ti. Özzeybek, Kılıçdaroğlu'nun 7 yıl danışmanlığını yapmış, sonra da istifa ederek AK Parti'ye geçmişti. Görüşmeye ilişkin ayrıntı vermiyordu ama görüşmeyi de reddetmiyordu.Peki, o görüşme ne zaman olmuştu ve Kılıçdaroğlu ile FETÖ elebaşı Gülen ne konuşmuştu?Şimdi gelin, CHP'li bazı yetkililerin sadecediyebildikleri o görüşmenin tanığı olan diş hekimininbirlikte okuyalım."Ekim 2013 tarihinde'in rahatsızlığında.genel merkezden'inverdiği numaradan Pensilvanya'yı aradı. Fakat ilaç aldığıiçin konuşacak durumda olmadığı söylendi. Durumunusordu. Mustafa Yeşil ile konuştu. Geçmiş olsun dileklerinisundu.İlan çıkmadan 3-4 gün öncearayıp gazetedevereceğimiz geçmiş olsun ilanında Kemal Kılıçdaroğlu'nunismini de verelim mi diye sordu. Kılıçdaroğlu da şimdilik ismimeyer vermesinler der ve gazete ilanında adı çıkmaz."Gördüğünüz gibi Kılıçdaroğlu, Gülen'in geçmiş olsun listesindeolmamasını bizzat istemiş. Herhalde bugünleri düşünerekbu adımı atmış, yoksa geçmiş olsun dileğinde bulunmamışdeğil."Yaptığımız görüşmeler sonucunda toplantının saat 11'demuayenehanede olmasına karar verdik.kalpkrizi geçirmesi sebebi ile toplantıya katılmadı.10.30'davegeldi. (Yeşil,FETÖ'nün Gazeteciler Yazarlar Vakfı Başkanı.)11.00'degeldi.Mustafa Yeşil öncelikle cemaatin yaptığı çalışmalarıdetaylı olarak anlattı. Arkasından hükümetle ilgili sorunlarıanlattı:KCK operasyonlarını hükümet bizim yaptığımızı söylüyor,bu tamamen yanlış."Bu görüşme deilearasında geçiyor ve tarih yok.Önce Mustafa Yeşil konuşur:"İkincisi dershanelerin kapatılmasını birileri'Cemaatin para kaynağı buralar' demiş ve buradan kaynaklı dershanelerin kapatılması istenmiş. 28 Şubat'ta bile bu kadar baskı görmediklerini söyledi.Ayrıca Uludere emirlerini Tayyip Bey'in verdiğini söyledi. (Kirli yapının kendi kurduğu bir tuzaktı bu ve CHP'liler de aynı yaklaşımı paylaştı.)MİT krizi... Savcıya gelen belgelere bakınca MİT içinde bir illegal örgütlenme olduğu ve gayri resmihaber gönderir fakat cevap gelmezse sonra fezleke hazırlanır.tam bunu başbakan ameliyat geçirdiği esnada söyler.'ın ölüm korkusu olduğunu söyledi.Mustafa Yeşil toplantı sonuna doğru,dedi.dedi.'Fetullah Gülen, hükümetin dış politikasının yanlış olduğunu, bunu da,başlığı ile söylesin' dedi. (Dikkatinizi çekmiştir, Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbecilerinin kullandığıismini öneren kişi.)Din şekle indi, ahlak öne çıkartılsın. CHP camilere karşı haline getirildi. Bu özellikle kullanılıyor. Bu yanlışı söyleyin. Din ve ayrımcılık üzerine siyaset yapılıyor. Bu ülkeyi böler de' denildi.."Konu CHP İzmir Milletvekili. "2014 yerel seçimler öncesi.F.Gülen işadamı yapılanması olan İzmir dernek yöneticilerinden iki kişi geldi, çok önemli olduğunu söylediler. CHP ile ilişkilerin gelişmesi için çok önemli olduğunu söylediler. ('in) Karabağ ilçesine başkan adayı olmasını istediler.de'in olması için rica etti.'na iletildi ve tamam dedi. Fakat yapılmadı. Cemaat bu duruma çok tepki gösterdi.bir ricamız oldu yapılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi. Kılıçdaroğlu,söyledi. Sonrasında İzmir İl Başkanı oldu 2015-2016. Daha sonra da 27. Dönem İzmir 2. Bölge milletvekili oldu.""Ekim 2014'te..."Ekim 2014'te... F.G. zaman zamanBey'le bir araya geldiğini, uçakta sarıldıklarını anlattı. Kemal Bey'i çok takdir ettiğini, zaman zaman selamlarının geldiğini, çok dürüst bir insan ondan şüphem yok.veiki kez buraya geldi ve başımızın üstünde yeri var ama bu iş için uygun değil' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sizden açık desteğinizi istiyor. Neden olarak da 2015 seçimleri çok önemli. Anayasa değişikliği için ve sürecin devam ettirilebilmesi için yüzde 30 bandını geçmesi gerektiğini, bu nedenle inanç gruplarından destek istiyor.Fetullah Gülen,dedi. Sizin de'na özel iletmemi istediğiniz mesajlar var mı? F.G.,dedi."