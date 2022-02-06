"Bir inzibat çavuşu, omzunda tüfek yanımıza geldi. Göz pınarları dolmuş ve sesi titreyerek bize,dedi.Ayağa kalkmış, esas duruşa geçmiştik. Şaşkın vaziyette birbirimize bakarken, ben çavuşa, 'Komutanım, biz buraya Hafız Melek hocamızdanaldığımız dersleri icraya ve piknik yapmaya geldik. Ne olur bırakın biz gidelim' dedim.Çavuş da,dedi."Bu sahne 1917 yılında Diyarbakır'ın gül bahçeleri içinde yer alan Seman Köşkü çevresinde yaşanıyordu.Paşa dedikleri de'di. Çağrılan ise geçen 1 Şubat'ta TRT Kürdi ve TRT 2'de 63'üncü ölüm yıldönümünde özel konserlerle anılan Diyarbakır'ın ünlü sanatçısı, daha doğrusu o günkü adıyla'di.Genç Celalettin'in sesi öylesine etkileyiciydi ki,uzaktan duyduğu o billur sesin sahibini tanımak ve dinlemek istemişti. Celalettin ve arkadaşları daha sonra adı Gazi Köşkü olacak Seman Köşkü'ne biraz da korkuyla girip, Paşa'nın,deyince rahatlayacaklar ve uzun süren bir gece başlayacaktı.Yıllar sonra o geceyi şöyle anlatıyordu:O geceden genç Celalettin'in unutamadığıbir anısı daha vardı., gecenin sonuna doğru şöyle sesleniyordu:deyince Paşa şöyle devam etmiş:Çok değil 6 yıl sonrao gün hayal ettiği prangalardan kurtuluşabizzat önderlik edecek ve cumhuriyetikuracaktı.Peki, o gün sesini beğendiği Diyarbakırlı çocuğu tekrar dinleyebilecek miydi?Kuşkusuz o çocuk da büyümüş, cumhuriyetle birlikte bir devlet dairesinde göreve başlamıştı. Ama müzikle ilişkisini de hiç kesmemişti.Diyarbakır Ulu Cami ile tekkeler arasında geçen gençlik hayatında müthiş bir müzik bilgisine sahip olmuştu. Onlarca tekkenin varlığından söz ediyor ve şöyle diyordu:Kader mi tesadüf mü ne derseniz deyin,işte bu genç adam tam 15 yıl sonra bu kezDolmabahçe Sarayı'nda Paşa'nın huzurundaydı.Bu buluşmanın hikâyesi uzun ve ilginçti ama ben sadece Dolmabahçe Sarayı'ndaki o karşılaşma anına değineceğim. Diyarbakırlı eski Bayındırlık Bakanı, Dolmabahçe Sarayı'ndaMehmet Celalettin'i tanıştırırken,der. Atatürk hiçtereddüt etmeden devam eder:Evet, o genç 1917'de'in Diyarbakır'da sesini beğendiği'di. O gece masadada vardı.Ve Dolmabahçe Sarayı'na Mehmet Celalettin olarak giren genç adam, bizzat Atatürk'ün koyduğuismiyle çıkacak ve müzik tarihine geçecekti.Şimdi bu hikâyeyi yazanlardan da söz etmem gerekiyor. Onlardan biri sevgili dostum. Özpirinçci, deniz sevdalısı bir Bodrumlu, aynı zamanda Diyarbakırlı ve'in torunu. Celal Güzelses'in adını taşıyan bir başka torunla birlikte dedelerinin kitabını yazmışlar:Elinize sağlık... Kitapta sadece bir müzikadamı değil, o müzik adamının nasıl birkültürel zeminde yetiştiği de anlatılıyor. Geçmişi yok sayanlara ders niteliğinde bir kitap.