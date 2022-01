Ecevit’i bile sildiler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son birkaç ayda yaşanan yüksek kur çılgınlığıyla ilgili, "Dışarıdan saldırı yok" deyince umudunu ABD Başkanı Biden'ın desteğine bağlayan muhalefet adeta "bayram" yaptı.

"Bak gördünüz mü dış güç yokmuş..."

Bu argümana en çok da "Nerede bu üst akıl" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçisi sol medya sevindi.

Öyle sevindiler ki, bırakın son dönemde ABD'nin FETÖ, PKK ve YPG gibi terör örgütlerine açık desteğini, geçmişte bizzat CHP liderleri İnönü ve Ecevit'i ABD'nin tehdit etmesi ve solun o yıllardaki antiemperyalist söylemleri bile unutuldu.

Önceki akşam Ulusal Kanal'da 70'li yıllarda dönemin başbakanlarından Bülent Ecevit'in Özel Harp Dairesi ile ilgili, "Bu kurumun parasını ABD ödüyor" sözünü hatırlatınca, eski asker yeni siyasetçi Dursun Çiçek hepimizi şaşırtan bir cevap verdi:

"Öyle şey olur mu? Ecevit bilmiyor."

Fuat Uğur'un devreye girip, "Ecevit başbakandı ama..." diye hatırlatması bile işe yaramadı:

"Olsun, başbakanın her söylediği şey doğru mu?"

Bugün sadece Başkan Erdoğan'a karşı oldukları için "dış güç" gerçeğini görmezden gelen böyle bir siyasetçi ve aydın sınıfı var. Bu iki sınıf geçmişteki her ABD darbesine de destek verdi.

Doğrusu buna üzülsem de şaşırmıyorum... Çünkü bu siyaset ve aydın sınıfı daha dün gibi yakın tarihte CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kumpası bile unuttu. Oysa bu, yakın tarihimizde ABD aklının arkasında olduğu, FETÖ'nün uyguladığı en büyük siyasi komploydu. Deyim yerindeyse tam bir "dış güç" operasyonuydu.

Nasıl bir düşmanlaştırmaysa CHP'liler bunun hatırlatılmasına bile öfkeleniyor.

Doğrusu bu konuda CHP'nin genel başkan yardımcılığını da yapan eski büyükelçi, milletvekili Onur Öymen'in hakkını teslim edelim, hem çıktığı programlarda hem de son yazdığı "Baskılara Direnirken" kitabında bu konuyu gündeme taşıyor.

Ancak o da kitabında böylesine önemli bir operasyonu "Siyasette entrikalar ve komplolar" ara başlığıyla vermiş.

O bölümde, Deniz Baykal dahil o günlerde CHP'yi yöneten ekibin, ABD eksenli Silk Road Enstitüsü'nün hazırladığı ve Baykal'ın gönderilip yerine Kılıçdaroğlu'nun geleceğini öngören raporu ciddiye almamaları ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Hatta suikastlardan, garip tehditlerden ve araya giren işadamlarından söz ediyor.

Öymen, kitabında "dış güç" açısından önemli bir ayrıntı daha veriyor. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne gönderdiği 1 Ocak 2009 tarihli telgrafta sorulan soruları sıralıyor:

"CHP Genel Başkanı Baykal'ın partisindeki gücü nedir?

Baykal'ın Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilişkileri nasıldır?

Baykal kendini Kılıçdaroğlu'nun popülaritesine karşı korumak için hangi önlemleri alabilir?"

Gördüğünüz gibi ABD'liler bu kadar CHP'yi merak etmiş ve Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu'nun geleceğiyle yakından ilgilenmiş. Bugün de Biden, aynı Kılıçdaroğlu ve başını çektiği muhalefete destek vereceğini açıklamıyor mu?

Açıklıyor ama ne CHP içinde ne de çevresinde bunu dert edinen yok. En çok dert edinen Öymen bile ABDKılıçdaroğlu ilişkisini yazdığı halde, Kılıçdaroğlu'na parti adına dış politikada danışmanlık yapıyor. Nasıl yapıyorsa artık?

Doğrusu Kılıçdaroğlu'nun Öymen'i okumadığına ve ciddiye almadığına eminim ama Öymen bunca şey yazdığı halde nasıl, "Nerede bu üst akıl" diyen, ABD Başkanı'ndan destek bekleyen bir genel başkana danışmanlık yapıyor anlamış değilim.

