CHP'de Muharrem İnce'nin ayrılışıyla suların durulmadığı biliniyor. İnce'nin partisine geçişler de devam ediyor. Eski Baykalcılar ise partiden ayrılmadan sert bir muhalefete hazırlanıyor.

Bu tablo ve kopuş ihtimalleri, CHP içinde kapalı kapılar ardında süren iktidar savaşını da açığa çıkardı. Aslında asıl büyük kavga da o alanda yaşanıyor. İlginçtir geride kalanlar, söz birliği etmişçesine Kılıçdaroğlu sonrası hesabını yapıyor. Erken seçim veya "dostlarla iktidar" çağrıları bile umurlarında değil, şimdiden herkes parti içi iktidar savaşına göre pozisyon alıyor.

Bu savaş da şimdilik tepedeki iki isim ekseninde şekilleniyor: Oğuz Kaan Salıcı ve Özgür Özel... Bu iki siyasi aktör, en kötü ihtimalle 2023 sonrası Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturmak için hazırlık yapıyor, ekipler oluşturuyor.

Ancak onları da rahat günler beklemiyor. Bir yanda "O makam benim" diyen Ekrem İmamoğlu var. Hedefi CHP Genel Başkanlığı olmasa da CHP'nin başına kimin geleceği onun geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Ciddi ciddi Macron modeline hazırlansa da CHP'yi kimin yöneteceğine ilgisiz kalması düşünülemez.

Daha ilginci ise o da rakipsiz değil, hatta ondan daha iddialı olduğu söylenen bir isim var: Mansur Yavaş... Yavaş, sanki hiç cumhurbaşkanlığı hesabı yapmıyormuş gibi görünüyor ama hazırlık yaptığı da bir gerçek. Bu da zaman zaman açığa çıkıyor. En son Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine mektup yazması da bu nedenle İmamoğlu'nun yakın çevresinden ciddi tepki aldı. İşin bir başka ilginç yanı da Yavaş'ın 2023 seçimleri için Ankara Belediye Başkanlığı'nı feda edebileceği ama İmamoğlu'nun İstanbul'u bırakamayacağı gerçeği. Bu durum Yavaş'ı daha şanslı kılıyor.



Kaftancıoğlu ve Gürsel Tekin neyin peşinde?

Biri CHP İstanbul'un eski, biri de yeni başkanı olan bu iki isimle ilgili geçtiğimiz günlerde kısa iki klip sosyal medyada dolaşmaya başladı. Birbirine benzeyen bu kliplerden birinde Tekin, diğerinde Kaftancıoğlu anlatılıyor. Önce Tekin'den başlayalım. Klip, rahmetli Ahmet Kaya'nın "Yorgun demokrat" şarkısındaki şu sözlerle başlıyor:

"Bu yolda dönenler oldu

Mum gibi sönenler oldu"

Görüntüde Muharrem İnce yok ama Mustafa Sarıgül ve Öztürk Yılmaz gibi birçok CHP'li var. Onlar "dönenler" olarak sunuluyor.

Sonra, "Bir sen kaldın geride..." sözleriyle ekrana Tekin'le Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü geliyor. Klip Tekin'in sokak görüntüleri eşliğinde şu çağrıyla bitiyor:

"Artık susma yorgun demokrat."

Klibi kim hazırlamış olursa olsun, Kılıçdaroğlu'na mesaj verildiği çok açık. Herhalde, "Bak bir tek ben kaldım, ona göre..." demek isteniyor.

İkinci klibe gelince...

Geçmişte var mıydı bilmiyorum ama ben bir il başkanı için klip hazırlandığına ilk kez tanık oluyorum. Bu kez karışımızda Canan Kaftancıoğlu var. Klip, "Can bizim Canan bizim" sloganıyla başlıyor. Görüntü baştan sonra Kaftancıoğlu'nun insanlarla buluşmasından oluşuyor. Şarkı sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Acaba İlkan'ın "İnsan olmak kolay değil" şiiriyle Kaftancıoğlu ne yapmak istiyor? Yeni bir şeylere hazırlandığının işaretini mi veriyor yoksa değerlerle kavgalı imajını tazelemeye mi çalışıyor? Bu çabasının imajını tazelemeye yetmeyeceği kesin de onu bir yerlere taşımaya yeter mi bilemem.

***

İSTANBUL'UN KADİR ABİ'Sİ



Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş vefat etti. Beyoğlu Belediye Başkanı olduğu dönemde tanıdığım Topbaş'ı, İBB Başkanlığı döneminde de yakından izledim. Mütevazı, nesli tükenen bir İstanbul beyefendisiydi. Bir İstanbul âşığı olarak da şehre ciddi katkıları oldu. Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun.