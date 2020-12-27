Ne zaman ABD- Türkiye ilişkileri gelse aklıma, 1940'lı yılların sonundatarafından onaylanan ikili askeri antlaşmalar geliyor.Ve hep merak ederim, Türkiye, elini kolunu bağlayan, hattastatüsüne indirgeyen böyle antlaşmalara neden imza attı?Acaba bu mecburiyete, İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan'in Boğazlar'ı tehdit etmesi, Kars ve Ardahan'ı istemesi mi yol açtı yoksa bu işin arka planında başka bir suçluluk psikolojisi mi var?Ortak kanaat'in tehditleri doğrultusunda... Ancak o günlerde Sovyetler'e hoş görünmek için yapılanlar da düşündürücü. Örneğin son dönemdeın ısrarla dile getirdiği... Orada Sovyetler'e teslim edilen 193 Azerbaycanlı hemen kurşuna dizildi.Acaba bu facianın arkasında Hitler Almanya'sı ile CHP arasında kurulan özel ilişkilerin açığa çıkma korkusu mu vardı? Bu olasılık üzerinde fazla durulduğunu sanmıyorum ve bilgi de yok.Ancak gazeteci'nün,kitabında ilginç notlar var. İlki Hitler'in de olduğu bir fotoğrafla ilgili. Altında aynen şöyle yazıyor:İkincisi ise gizli kalmış bir operasyonla ilgili;...İkinci Dünya Savaşı'nın karanlıkta kalmış belki de en önemli operasyonlarından biri bu. Kısaca anlatalım:'in orduları Rusya'da sıkışınca, onları cephe gerisinden vurmak için Nazi Gizli Servisi'nin efsane ismi1943 yılında Ankara'ya gelir. Alman casusluk örgütüyle Türk istihbarat teşkilatı MAHkurarlar.Türkiye'de yaşayan Azeri, Tatar, Özbek ve Dağıstanlı göçmenlerden oluşan 200 kişilik bir grup eğitimden geçirilir. Çoğu Rusça bilen bu Türk ajanlar, Kars'tan havalanan Alman uçaklarıyla Ukrayna ve Kafkasya'daki Sovyet hatların��n gerisine paraşütle indirilir. Görevleri Sovyet ordusunu izlemek, sabotaj yapmak ve elde ettikleri bilgileri Kars'taki Almanlara bildirmekti.Operasyon başarısız olur ve Kars'tan Ukrayna'ya gönderilen ajanların birçoğu yakalanır. Sorgularında Türk istihbaratına çalıştıklarını itiraf ederler.Bu operasyonu Alman yazarkitabında,olarak niteler.Ancak bu kadar önemli olan hattave'ın onayıyla gerçekleşen Zeplin Operasyonu'nu tarih kitapları pek yazmaz.Siyasi sonuçlarına da pek değinen yok. Ancak bu olayın özellikle Türkiye'yi sıkıştırdığı, ABD'yle ikili ilişkilerdebıraktığı söyleniyor. Çünkü şöyle bir süreç geliştiği iddia ediliyor;'yla ilgili bilgilerive'e vererek Türkiye'nin Almanya ile işbirliğinde suçüstü yakalandığını ve cezalandırılmasını ister. Stalin'in bu baskısı adeta Türkiye'yi ABD'yeolmaya zorlar.Bu olayın, içerideki faturasını da Mareşalemekli edilerek öder.Kısaca Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'nda gelgitler yaşayarak yürüttüğüpolitikasının hakkını tam verememiş ve açığa düşmüştü. Bedelini de ABD'nin güdümüne girerek darbelerle, uçak fabrikaları dahil ağır sanayi hamlelerinden vazgeçerek ödedi.Tam da bu yüzdeno günleri hatırlatarak aynen şöyle diyordu: