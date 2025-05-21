LEVENT TÜZEMEN

Kemerburgaz son teknolojiyle yapılmış, çok modern. Gören alkışlıyor. Başkan Dursun Özbek ise hem tebrikleri hem de "Artık efsane oldun" övgülerini kabul ediyor

Başkan Özbek, "Her işimiz G.Saray için. Daha çok yolumuz, yapacak çok işimiz var" sözleriyle hem Avrupa hem de Süper Lig'deki hedeflerin altını çizdi



G.Saray ailesine 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hayırlı olsun. Tüm Türkiye ve yurt dışında stratejik önem taşıyan bu şampiyonluk coşku ile kutlanıyor. Başkan Dursun Özbek, kulüp üyelerini Kemerburgaz'daki yeni tesislerde bir davetle ağırladı. Bu davete ben de katıldım. Eski yöneticiler, divan başkanları, mevcut yöneticilerin bir bölümü davete eşlik edip üyelerle sohbetler yaptı. Özellikle başkan Dursun Özbek'e ilgi çok büyüktü. Herkes kısa sürede kazanılan iki kupa ve 25. şampiyonluk için kutlamada bulundu. Özellikle Dursun Özbek'e G.Saray'a kazandırdığı modern Kemerburgaz Tesisleri'nden dolayı şükranlarını dile getirdiler. G.Saray'da her başkan mutlaka taş üstüne taş koymuştur. Dursun Özbek, kulüp tarihine üst üste 3 yıl şampiyon olan üçüncü başkan olarak adını yazdırdı. Ancak Riva-Florya-Mecidiyeköy projeleri ile öne çıktı, Kemerburgaz'ı çok az sponsorluk desteği ile hizmete sokarken maliyetin büyük bölümünü G.Saray yönetimi karşıladı.

AVRUPA'DAN DAHA İYİ

Konuklarla yaptığım sohbetlerde hepsi tesislere hayran olduklarını dile getirdiler. Kemerburgaz modern ve son teknoloji ile donatılmış. Kemerburgaz'ın mevcut alanı Florya'nın 5 katı büyüklüğünde. Alanın büyük bölümünü ağaçlar ve yeşillikler kaplıyor. 3 yıl üst üste G.Saray'ı şampiyon yapan Okan Buruk yeni sezon planlamasında yönetime, "Avrupa'ya kamp için gitmeyelim, Kemerburgaz'da yapalım" demiş. Okan hocanın bu söyleminde oyuncuların da talebi olduğunu öğrendim. Kemerburgaz belki gündüzleri çok sıcak olsa da güneş battıktan sonra bir serinlik yaşıyor. Oyuncuların kamp tesisi çok konforlu. Bu konforu taçlandırmak adına yönetim, modern şartlarda bir havuz yapmaya hazırlanıyor.

SALON PLANI

Kulüp üyelerinin çoğu G.Saray'a yaptığı hizmetlerden dolayı ve yaşanan şampiyonluk serisinin ardından "Başkan artık efsane oldun" söyleminde bulundular. Dursun Başkan da mütevazı şekilde "Her işimiz G.Saray için. Daha çok yolumuz var. Öncelikli hedefimiz Vadi İstanbul'da voleybol-basketbol için yeni salonları ve olimpik yüzme havuzunu inşa etmektir. Kısa sürede bu adımları atacağız" dedi.



TEMMUZ'A KADAR 3 YILDIZ GELECEK

G.Saray'da her yöneticinin bir görevi var. Başkan Dursun Özbek de bu görevleri mükemmel şekilde denetliyor. Kemerburgaz'da yakın arkadaşı teknik direktör Okan Buruk ile sık sık bir araya gelen Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sıkıntılı süreçlerin aşılmasında ciddi katkı sağladı. Sayın Kavukcu'nun öncelikli hedefinin Temmuz ayında yapılacak sezon öncesi hazırlık kampına kadar üç tane önemli yıldızı getireceğini duydum. Bunun çalışmalarını da hızlandırdığı bilgisini aldım. Okan hocanın da Abdullah Kavukcu ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu biliyorum. Victor Osimhen için ciddi sponsorluk desteği olacak.



MUSLERA BAŞKANI KIRMAZ!

G.Saray tarihine adını altın harflerle yazdıran Muslera'dan 1 yıl kalmasını istediklerini üyelere açıkladı. Görüşüm, Muslera'nın baba gibi sevdiği Dursun Özbek'i kırmayacağı yönünde. Taraftarların bir kısmı da transferler konusunda başkanı sıkıştırdı. Dursun Başkan da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kuracaklarının sözünü hem üyelere hem de taraftarlara verdi. Osimhen konusunda her türlü hazırlığı yaptıklarını, Nijeryalı yıldızın 'evet' dediği anda hemen imzayı atacaklarını dile getirdi.



MERTENS'E 1.5 AY SÜRE

OKAN Buruk'un yeni sezon için Mertens'e "Gel benim ekibimde ol" dediği söyleniyor. Mertens'in ise ailesi ile birlikte dünya turuna çıkma planı olduğunu ilettiğini öğrendim. Kendisine "1.5 ay vaktin var, turunu tamamla gel" demişler. Tüm futbolcular Mertens'i çok seviyor ve saygı duyuyor. Ayrıca Mertens'in eşi Katie de İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu söylüyor. Ayrıca Ciro'ya da bir kız kardeş geleceği açıklandı.



DUDAK UÇUKLATACAK SPONSORLUK TEKLİFİ

YENİ sezonda G.Saray formasının sırtında bulunan Pasifik Holding yeni sezonda göğüs reklamı olarak devam edecek. Sırta da yeni bir sponsor alınacak. Bu arada kulak misafiri olduğum bir sohbette, Güneydoğulu bir işadamının G.Saray'a sponsor olmak için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardığını duydum. Avrupa'da ise G.Saray'ın göğsünde yeni bir sponsor olacak.



FORMA SATIŞINDAN 50 MİLYON EURO

İLK sezonunda şampiyonluk yaşayan ve 5. yıldızı takan Puma firması çok ciddi bir ekonomik katkıda bulunacak. Özellikle geçen sezon 900 bin sınırına dayanan forma için söylenen 50 milyon Euro'luk desteğin bu süreçte G.Saray'a aktarılabileceğini duydum. 5 yıldızlı formanın tüm Türkiye ve yurt dışında 1 milyonu aşabileceği düşünülüyor. Puma, yeni formalar için son sürat üretimde ve yeni ürünler de kapış kapış gidiyormuş.