LEVENT TÜZEMEN

Benim sevdiğim bir atasözüşöyle der; "Başarısızlığın vebeceriksizliğin kendisi olduğunukabul etmeyen kişilerçözümü başkalarının huzurunubozmakta bulurlarmış."G.Saray Başkanı DursunÖzbek'in, Divan Berat törenindedile getirdiği "Bu dönemdeG.Saray, yarıştığı rakipleri tarafındanbayağı bir ateş altınaalınmıştır" söyleminin alt yazısıgibi atasözleriyle eşdeğerdedir.G.Saray, küllenmiş konuları yeniden alevlendirmeye çalışan, hukuk kararlarını yok sayan bir zihniyetle mücadele etmektedir. F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un düzenlediği her basın toplantısında G.Saray'ı sürekli odak noktasına oturtması bir travmadır.Oysa kafayı Galatasaray'a takacaklarına kendi şapkalarını öne koyup "Biz nerede hata yapıyoruz?" diye kendilerine sorabilseler çözüm üretme konusunda daha kolay yol alırlar. Tehdit diliyle, itham diliyle ve çamur atma diliyle başarılı olamazsınız. Yazımı bir Hint atasözü ile bitiriyorum: "İşaret parmağınla birini suçladığında, geri kalan 3 parmağın sana dönük olduğunu sakın unutma…"G.Saray, kupada Başakşehir'e karşı çok derin bir rotasyon yaptı. Okan Buruk, ideal kadrodan 9 oyuncuyu oynatmadı. Sonradan yapılan değişikliklerle G.Saray, oyunun kontrolünü eline geçirdi. Batshuayi eğer penaltıyı gol yapsaydı, G.Saray kazanacaktı. Şimdi G.Saray, Sara dışında ideal 11 ile sahada olacak. G.Saraylı oyuncuların bir oynama alışkanlıkları var. Bunu avantaj olarak görüyorum. Sadece Sara'nın yerine kim oynayacak? Bana göre iki alternatif var;1- Sağ bekte Sallai, ortada Sara'nın yerine Kaan görev yapabilir.2- Kaan sağ bekte kalır, Torreira'nın partneri Kerem Demirbay olur.Sağ bekte Sallai, göbekte Kaan ile başlamak kulübeden hamle gücünü arttırır. Örneğin;