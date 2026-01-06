LEVENT TÜZEMEN

Kupa varsa G.Saray taliptir

Bir yerde kupa varsa G.Saray o kupaya her zaman talip olur. G.Antep'in dondurucu soğuğunda Trabzon'a karşı G.Saraylı oyuncular taraftarlarını ısıtan, mutlu eden bir oyun ortaya koyup Süper Kupa'da finale çıkmayı başardı. Antep, Barış Alper'e gerçekten çok uğurlu geliyor. Türkiye Kupası finalinde G.Saray'ın 3-0'lık galibiyetinin açılış golünü Barış atmıştı. Lige Antep'te başlayan G.Saray, Osimhen ve İcardi'nin olmadığı dönemde rakibini yenerken Barış, 2 penaltı golü ile sahne aldı. Yine Antep'te Süper Kupa yarı finalinde Barış, G.Saray'ın açılış golüne imza attı. G.Saray, kazanma duygusunu istikrara bağlamış, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Soğuk gecede Trabzon'a karşı tempoyu elinde tutan G.Saray, maç boyu hücum zenginliği içindeydi. Öyle ki orta alanda Sara-İlkay birlikte oynayınca G.Saray ofansif kadro içinde 6 oyuncu ile rakibine karşı baskı kurdu, 5 oyuncu savunmada görünse de Eren ve Sallai hücum hattına müthiş destek verdi. Barış'ın golünde Sallai'nin ortası mühendis ölçümündeydi. İcardi'nin pasında Eren 45 günlük ceza ardından sahalara golle döndü. Yunus golü ile kendini gösterdi, İcardi sahneyi boş bırakmadı. G.Saray'ın finaldeki rakibi F.Bahçe olursa Türkiye yeni yıla dev bir maçla start verecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın