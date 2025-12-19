LEVENT TÜZEMEN

Ahmed ‘Ben de varım’ dedi

Sakatlar ve Afrika Kupası'na giden oyuncular dışında Okan Buruk rotasyonlu bir kadroyu sahaya sürdü. İki genç oyuncu Arda Ünyay savunmada, Gökdeniz de forvet arkasında oynadı. Kulübenin gediklisi Ahmed Kutucu sol açıkta görev yaparken Galatasaray'a galibiyeti getiren golü attı. Kutucu'nun performansı izleyenler tarafından çok beğenildi. Çünkü Ahmed maç boyu çok çalıştı, önündeki rakibe baskı yaptı, savunmaya gelip yardım etti. Okan Buruk'a "Beni devre arasında yollama hocam" mesajını verdi. İlk 45'te Sane mükemmel hareketlerle göz okşadı. Kazımcan ve Sallai savunma bekleri olarak gerektiği anda hücuma destek verdi. İlkay bir maestro gibi G.Saray'ı sakin sakin yönetti. Özellikle Leroy Sane ve Sallai ikilisi birlikte hücuma çıkığı anda gelip sağ bek mevkiinde görev yapıp savunmaya destek verdi. Okan hoca maç öncesi planladığını devre arasında uyguladı. Sanchez, Torreira ve Barış'ı oyuna aldı, Galatasaray'ı enerji olarak güçlendirdi. Genç oyuncu Gökdeniz çok çalışıp iyi mücadele ortaya koydu. Haftalardır inişli çıkışlı bir grafik içen Sara sahanın her yerindeydi. Hem rakipten top çaldı hem de kazandığı topları oyuna etkili ve akıllı soktu. Yunus, Galatasaray için çok önemli. Çünkü rakip savunmanı önünde mükemmel pas istasyonu oluyor. Kaleci Günay tecrübesiyle ön plana çıkarken son dakikalarda Başakşehir'in gollerine engel oldu. Sonuçta G.Saray ligin dişli takımı Başakşehir'e karşı akıllı bir oyun sergiledi, top rakibe geçtiğinde takım halinde savunma yaptılar. Geniş alan bırakmadılar ve kupa serüvenine galibiyetle başlamayı başardılar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın