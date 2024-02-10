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LEVENT TÜZEMEN
Bu zeminler hançer saplamak gibi

Bu zeminler hançer saplamak gibi

10.02.2024, Cumartesi
Türkiye'nin her yerinde bir gazeteci olarak maçlar izledim. Eskiden bırakın iyi zeminleri görmek, statların bile hali perişandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye tesisleşme konusunda çağ atladı ve modern statlara kavuştu. Üstelik bu statları devlet yaparken, kulüplerin cebinden de para çıkmadı. Cumhurbaşkanımızın sporumuzun marka değerini yükseltmek adına dev adımlar attığını söyleyebilirim. Modern statlara maalesef bu kötü zeminler hançer saplamaya benziyor. Antep, Antalya, Ankara'daki zeminler sporcu sağlığını tehdit ediyor, kulüplerin iyi oyun oynama anlayışına darbe vuruyor. Galatasaray'ın Ankaragücü ile Eryaman'da oynamamak için TFF'ye yaptığı başvuruyu doğru buluyorum. Eryaman'da bırakın Galatasaray'ın oynamamasını, Ankaragücü ve Gençlerbirliği de oynamamalıdır. Antalya'da ve Gaziantep'teki zeminler de futbolcunun sakatlanmasına adeta davetiye çıkartıyor. Abdullah Avcı ve İsmail Kartal statların zeminleri konusunda önemli açıklamalar yaptı. Örneğin Galatasaray ve Fenerbahçe 200 milyon Euro'nun üzerinde kadrolar kurdu, önemli oyuncular transfer edildi. Bu 2 kulübün yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor zeminlerini korumak adına mükemmel çalışıyorlar. Bir yerde halı gibi sahalar izliyoruz, diğer yerde patates tarlasını andıran zeminlere tanık oluyoruz. TFF, futbolumuzun marka değerini korumak adına kötü zeminler konusunda olaya bir an önce el koymalı. Ayrıca oyuncuların sağlığını da düşünmeli.
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