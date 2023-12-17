LEVENT TÜZEMEN

başkanlık kültüründebaşkan olacakkişinin önce mutfaktaçalışmasınınve işi öğrenmesininçok önemli olduğunubilirim. Örneğin;Alp Yalman dönemindeyönetimindeFaruk Süren, ÖzhanCanaydın, MehmetCansun ve AdnanPolat vardı. Bu 4 isimmutfaktaki görevlerinibitirdikten sonraart arda GalatasarayBaşkanı oldular.Özellikle Ünal Aysal döneminde AliDürüst, Refik Arkan gibi ağır toplarınyanı sıra Abdürrahim Albayrak'ıngörev yapması ve camiayı iyibilen, büyük başarılara imza atmışteknik direktörFatih Terim'inolması şampiyonluklargetirdi.Mustafa Cengizdöneminde deAlbayrak, KaanKarçal ve YusufGünay gibi isimleringörev almasıbaşarı getirdi.Dursun Başkan'ın o dönemindeKemerburgaz'ın adımları atıldı,Florya konusunda da TOKİ ileönemli anlaşmalar yapıldı.başkan Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'in bıraktığı işlerin devamını sağladı. Burak Elmas döneminde Galatasaray Adası'nın mahkemesi kazanıldı. Dursun Özbek, ikinci gelişinde Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluk yaşadı.Uzun yıllar sonra Galatasaray, ezeli rakibi ve ebedi dostu Fenerbahçe'yi hem Kadıköy'de hem de Rams Park'ta iki maçta da 3-0 yendi, G.Saray Adası açıldı. Özbek, başkanlık döneminde Galatasaray için taşın altına elini değil resmen gövdesini koydu. Yüksek kasa kolaylıkları sağladı ve sağlamaya devam ediyor (17 milyon Euro). Galatasaray'ı yönetmenin sadece Florya'dan olmayacağını bilerek 222 sporcuya sahip camiayı ekonomik dengeleri koruyarak başarıyla yönetti. Dursun Başkan, 1 Ocak'tan itibaren Kemerburgaz'ın inşaatını bitirmek adına vites artıracak. Ardından Florya Tesisleri'ni nakde çevirerek Bankalar Birliği ile olan anlaşmayı bitirecek ve oluşacak fonla G.Saray'ın artık borçsuz bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.son dönemde rastlamadığımız oy birliğiyle ibra edilme anlayışını Dursun Özbek'te gördük. Çünkü Dursun Başkan, göreve soyunurken sevgi iklimini ön plana çıkarmıştı ve başarılı oldu. Galatasaray camiasının sevgi iklimi doğrultusunda Dursun Özbek'e de sevgi göstermesi ve desteklemesi gerekiyor. Bu işlerin bitmesi ve Galatasaray'ın tamamen düzlüğe çıkması için Dursun Özbek'in 2 yıl daha göreve devam etmesi şart.Timur, taraftarlarca çok seviliyor, çok çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. O da tıpkı Özbek gibi Galatasaray için gövdesini taşın altına koyuyor.yönetimin içinde mutlaka olmalıdır. Çünkü dışarıdan içeriye bakmakla, mutfakta çalışıp içeriyi görmek arasında başkanlıkta sorun yaşamamak adına önemli ayrıntılar vardır.