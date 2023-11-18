LEVENT TÜZEMEN

Yılmaz'ı futbolculuk ceketiniçıkartıp Şenol hocanın yardımcısıolma konusunda kutlamıştım.Hatta Burak'ı mütevazibir kimlikle hareket ederek, teknikadamın altında görev kabuletmesine antrenörlükteki geleceğiadına olumlu bulmuştum.Ancak Beşiktaş'ın, Antalya'yayenildiği maçtan sonra yaptığıaçıklamalarAyrıca bir röportajda dile getirdiğiifadeler çok yaralayıcı oldu.Yeni başladığı hocalık kariyerindekiifadelerinden dolayı tepetaklakhale dönüşen BurakYılmaz'ın milli takımakatkı sağlayacağına inanmıyorum.hocalık konusundakieğitimleri tamamlamalı,sonra da kankasıŞu andaBurak'ın, Montella'nın yardımcısıolması, oyuncularlayaşayacağı diyaloglardandolayı zarar görmesineneden olur.Başkanı İbanoğlueğer FenerbahçeBaşkanı sayın AliKoç'u mahkemeye vermeseydikendisine yöneltilensuçlamaları kabul etmişolurdu. Fenerbahçe'nin davasüresinde İbanoğlu'nu istifayadavet etmesini bence TFF BaşkanıMehmet Büyükekşi değerlendirmelidir.İbanoğlu'nun istifasını beklemedengörevden alabilir. Ancak "Dava ayrıiş ayrı" bakışıyla davranıyorsa vediyorsa sorun yaşanmayacağınada kefil olacağınınkanıtıdır. Fenerbahçe, İbanoğlu'numahkemeye vermesiyleilgili bir şekilde şikayette bulunmuyor.İşini tarafsız yapacağıkonusunda endişe duyduğunu vurguluyor…Sonuçta Büyükekşi seçilmişbir başkan, İbanoğlu ise atanmış kişidir.BEN yıllardır hakemlerle ilgili şunu söylerim "TFF gider, MHK gider, Kulüp başkanları gider, teknik adamlar gider biz hakemler kalırız" düşüncesindeler. Sonuçta hakemler kendilerini hancı, saydığım kurumları da yolcu kabul edip kafalarına göre hareket ediyor. Elinizde güçlü bir hakem kadrosu olmadığı için operasyon yapamıyorsunuz. Çapsız, yeteneksiz hakemlerin işine son veremiyorsunuz. Hakemlerin düzelmesi eğitimle olmaz. Ancak rekabet ile olur, işini doğru yapan insanlarla olur… Maç yönetemeyen bir hakem VAR'da da görev yapmamalıdır. VAR'daki hakem istediği hakeme yardım ediyor, istemediği hakeme de 3 maymunu oynuyor. Ligin son 3 haftasına bakın ve VAR'ın ne yapmadığını görün. Hakemler ve VAR hakemlerinin son haftalarda yaptıkları hatalara baktığımız zaman ben şu mesajı alıyorum "Ey kulüpler aklınızı başınıza alın, üstümüze gelmeyin bizi yenemezsiniz"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ınuzun bir aradan sonra Almanya'yı ziyaretetmesine denk gelen milli maçı çok değerli buluyorum.Berlin'deki Almanya-Türkiye milli maçı iki ülke arasında uzun yıllaradayanan dostluğun yeşermesi için büyük değertaşıyor. Almanya'da doğup büyüyen Mesut Özil veİlkay Gündoğan Alman Milli Takımını seçmişlerdiama bu ikili asla Türk olduklarını unutmadılar.Almanya 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'den çokfazla işçi aldı. Bu dostluk mücadelesinin sahadagüzel bir birlik yaratacağına inanıyorum.