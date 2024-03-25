Türkiye’nin Gücü ve OECD İstanbul Merkezi

21. Yüzyıl 'Türkiye'nin Gücü'nün dost ve düşmanlarınca yeniden keşfedildiği, tüm stratejik alan ve sektörlerde perçinlenmiş imkan ve kabiliyetlerinin yeniden algılandığı, yeniden analiz edildiği bir yüzyıl. Bu nedenle, içinde bulunduğumuz bu dönemi 'Türkiye Yüzyılı' olarak da tanımlıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' Türkiye'nin Gücü'nün sadece siyasi, askeri ve diplomatik alanda değil, 'yumuşak güç' unsurlarımızla insani alanda da 6 kıtaya yayıldığı bir dönemi de temsil etmekte. TİKA'mızla, YTB'mızla, Yunus Emre Enstitüsü'müzle, Maarif Vakfı'mızla, Kızılay'ımızla, TÜBİTAK'ımızla, Türkiye 6 kıtada yerel kalkınmaya, yerel dayanışmaya, eğitime, yoksullukla mücadeleye, sağlığa ve bilimsel araştırmaya yönelik kapsamlı projeler yürütüyor; dünyanın pek çok noktasında yaşam için hayati önem taşıyan projelerle insanların kalbine dokunuyor, yüzlerini güldürüyor.

6 kıtada başarıdan başarıya koştuğumuz bu çok kapsamlı projeler yürürken, gerçekleştirdiğimiz mega projelerle Türkiye'yi bir küresel ulaşım ve lojistik ağı merkezi haline getirerek, aynı zamanda İstanbul, Antalya gibi dünya turizminde ön sıralarda yer alan şehirlerimizi aynı zamanda dünya meselelerinin ele alındığı, dünyanın önde gelen kanaat önderlerinin küresel ve bölgesel risk ve tehditlere kalıcı çözümler oluşturmak için bir araya geldikleri entelektüel merkezlere de dönüştürüyoruz. Yumuşak güç unsurlarımıza etkili bir hareket kabiliyeti sağlayan küresel markamız Türk Hava Yolları'mız ise, 350'den fazla destinasyona gerçekleştirdiği doğrudan uçuşlarla, İstanbul'u gerçek manada bir küresel uçuş ve buluşma noktası haline getirmiş durumda.

Önümüzdeki dönemde, yıllık yolcu kapasitesi 200 milyona ulaşacak olan ve görenlerin hayran kaldığı İstanbul Hava Limanı olmadan bu hedefleri başarmak mümkün değildi. İstanbul'un rekor kıran yolcu kapasitesini daha da iddialı seviyelere taşımak adına, Sabiha Gökçen'e eklenen yeni pist dahil, bir zamanlar Avrasya'da havayolu taşımacılığında iddiası olan şehirler artık İstanbul'un çok gerisinde kalmış durumdalar. İstanbul'un doğrudan uçuş sayısı itibariyle küresel alanda elde ettiği bu avantaj, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, OECD gibi çok taraflı uluslararası teşkilatları dünya genelindeki en iddialı ofislerini İstanbul'da açmaya da teşvik ediyor. Bu sayede, Türkiye'nin yumuşak güç unsurları olan birbirinden değerli kurumlarımız ile çok taraflı uluslararası teşkilatlar arasında işbirliğinin daha da derinleştiğine şahit oluyoruz. OECD İstanbul Merkezi de tam da bu amaçla 2021'de kuruldu ve 2022 haziran ayında çalışmalarına başladı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve siyasi iradesi, Ticaret Bakanlığımızın güçlü destekleriyle faaliyetlerine başlayan OECD İstanbul Merkezi, OEÇD'nin küresel ölçekte yürüttüğü beş bölgesel programın da adeta kavşak noktası oldu. Avrasya, Güney Doğu Asya, Güney Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler bölgesel programları çatısı altında rekabetçilik, kurumsal yönetişim, eğitim ve beceriler, KOBİ'lerin güçlendirilmesi, yerel kalkınma, dijital dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadele, pek çok alanda bölgesel programlar arası işbirliğini güçlendirecek çalışmalar ve toplantılar OECD İstanbul Merkezi'nin cazibesini katlamış durumda. Bu noktada, yürütülen detaylı çalışmalar Türkiye'nin yumuşak gücü olan birbirinden değerli kurumlarımız ile OECD İstanbul Merkezi arasında proje ve araştırma işbirliği fırsatlarını da derinleştiriyor. 2022 sonbaharından bu yana, sadece 1,5 senede, OECD İstanbul Merkezi 20'nin üzerinde küresel ve bölgesel toplantıda 2 binin üzerinde bakan, bakan yardımcısı, ülkelerin kamu üst yönetimi ve özel sektör temsilcileri, uluslararası teşkilat üst yöneticileri ve uzmanları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ağırladı. İstanbul önümüzdeki dönemde küresel teşkilat ve kuruluşların merkezlerinin daha da güçlendiği bir küresel merkez olmayı sürdürecek.

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