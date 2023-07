15 Temmuz ve ‘Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları

Son NATO Zirvesi, defalarca olduğu gibi, bir kez daha Türkiye'nin 'Küresel Kuzey' ile 'Kuzey Güney' arasındaki diyalog, Avrasya'nın bütününde kalıcı istikrar ve barış için ne kadar vazgeçilmez bir ülke olduğunu, 'güvenlik' kavramının 'yerel' veya 'bölgesel' bir kavram olmayıp, özünde 'küresel' bir kavram ve alan olduğunu gösterdi. Ve, 'güçlü', 'kararlı', Avrasya'da adeta 'istikrar adası' olan bir Türkiye'nin küresel ekonomi-politik sistemin güvenliği açısından ne kadar gerekli olduğunu da hatırlattı. Bu nedenle, Türkiye'nin yüzyıllara dayalı bağımsızlığını, egemenliğimizi, birlik ve beraberliğimizi, siyasi ve ekonomik istikrarımızı doğrudan ortadan kaldırmaya yönelik, Ülkemizi 'karanlık' bir geleceğe sürüklemeye yönelik 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin amacını, hedefini, arkasındaki 'karanlık' odakların emellerini aralıksız idrak etmek, analiz etmek ve böyle bir hainliğe bir kez daha maruz kalmamak adına, böyle bir hainliğe ve vahşete karışmış herkesin sonuna kadar üzerine gitmek durumundayız.

Çünkü, Türkiye'nin 'zaafiyet'e düşmesinin Avrasya'daki 1. ve 2. kuşak komşu ülkelerin güvenliği ve istikrarı adına ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğuna da her anlamda şahit olduk. Bu nedenle, Azerbaycan'dan Macaristan'a, Libya'dan, Irak'a, coğrafyamızda birlikte bölgesel ve küresel sorunlarla omuz omuza mücadele ettiğimiz tüm komşularımız, 'güçlü', 'kararlı' ve 'istikrarlı' bir Türkiye'nin kendileri için de ne kadar pozitif bir anlam taşıdığını bir çok kez belirttiler. 15 Temmuzgecesi, dünyanın en tehlikeli terör örgütleri arasında yer alan FETÖ'nün hainlik ve vahşet dolu darbe girişimini yerle yeksan etmek için, Ülkemizin bağımsızlığına, egemenliğine, demokrasisine sahip çıkmak, Türkiye'nin sonsuza kadar coğrafyasında var olması adına hayatlarını hiçe sayan Vatandaşlarımıza, Kahramanlarımıza son nefesimizi verene kadar sınırsız bir şükran borçluyuz. O karanlıkgecede, 'Kahramanlarımız' sayesinde 'aydınlık' dolu bir sabaha uyanırken, ne acıdır ki 251 insanımızı Şehit verdik. Başta 251 şehidimiz, o gece hain darbe girişimini yerle yeksan eden tüm Kahramanlarımız, aynı zamanda 'Türkiye Yüzyılı'nın da Kahramanlarıdır.

"15 Temmuz Destanı", sadece küresel taraftaki karanlık odakları ve arkalarındakileri değil, aynı zamanda içimizdeki 'ruhunu ve aklını satmış'ları, ürkütücü bir şekilde bu hainliğe dahil olmaya 'dünden' razı olanları da tespit etmemizi ve Ülkemizin idari sisteminin dışına çıkarmamızı da sağladı. Terör ve terörist tanımının sadece 'dağa çıkanlar'la, 'kırsal'da olanlarla sınırlı olmadığını da anlamış olduk. Bu nedenle, 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları'nı, 'Demokrasi Kahramanları'nı, 'Milli İradenin Kahramanları'nı sonsuza kadar kalbimizde taşıyacağız.

Çünkü, Ülkemizin Milli İradesine, egemenliğine, bağımsızlığına demokrasisine gönül vermiş Kahramanlarımız, darbeci hainlere karşı Türkiye'nin her yerinde göğsünü siper etmiş Kahramanlarımız, bir olan, beraber olan, vatan uğruna destan yazan Kahramanlarımız, Türkiye'nin 'milli ve yerli' savunma, enerji, dijital teknoloji hamleleri adına, 'Türkiye Yüzyılı'nın başlamasına da öncülük ettiler; 'Türkiye Yüzyılı'nın harcına en kıymetli katkıyı yaptılar. Bu öyle bir katkı ki, 100. Yılını idrak eden Cumhuriyetimizin 'Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü, kararlı, daha iddialı bir şekilde girmesini sağlayacak bir birlik ve beraberliğin de 'kilit taşı'nı oluşturdu. Böyle bir 'kilit taşı' ile Türkiye'yi yıkmaya yönelik her hain teşebbüs, her karanlık deneme sonsuza kadar yerle yeksan olmaya mahkum olacak, 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları sadece Ülkemizin değil, Avrasya coğrafyasının da kaderini değiştirdiler; 'istikrarlı' bir gelecek için paha biçilmez bir destana da imza attılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü, kararlı, vizyoner liderliğinde, her stratejik alanda 'yerli ve milli teknolojileri'ni üreten, 1 trilyon dolardan 5 trilyon dolar GSYH'ya, 250 milyar dolardan önce, 500 milyar, ardından 1 trilyon dolar ihracata yürüyen bir Türkiye olmayı, çok şükür, sürdüreceğiz.

