‘Ukrayna’ küresel büyümeyi 1 puan yavaşlatacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Rusya- Ukrayna gerginliğinin dünya ekonomisine ve küresel ticarete olası etkilerine yönelik analizleri, dünya ekonomisinde büyüme performansının yılbaşındaki öngörülere göre 0.95 ile 1 puan arasında daha düşük kalabileceğine; küresel enflasyonla ilgili öngörülere göre ise 1.6 ile 1.75 puan arasında bir enflasyon artışı yaşanabileceğine işaret ediyor. Söz konusu oranlar, küresel büyümedeki önemli payları itibariyle, Euro Bölgesi'nde büyüme kaybının 1.1 puana ulaşabileceğini, tüm OECD üyesi ülkelerde 0.9 puanlık bir büyüme kaybı yaşanabileceğini, aynı oranının ABD ekonomisi için 0.8 puan düzeyinde kalabileceğini gösteriyor.

Rusya hariç küresel büyümede beklenen kayıp ise, başta Türkiye olmak üzere, önde gelen gelişmekte olan ülkelerin üretim, ihracat çabaları nedeniyle, 0.7 ile 0.75 puan düzeyinde kalacak gözüküyor. Rusya- Ukrayna gerginliğinin küresel emtia fiyatlarında sebep olduğu artış ile, Rusya'nın iç enflasyon oranlarında ve yurtiçi finansal piyasalarında sebep olacağı sıkıntılar küresel enflasyonu yılbaşındaki öngörülerden sapmaya zorlayacak başlıklar olarak öne çıkmakta. Bu iki temel gerekçeyle öngörülen küresel enflasyondaki sapmanın coğrafyalar arasındaki durumuna baktığımızda ise, Euro Bölgesi'nin yıllık enflasyon oranı ortalamasında olası sapma küresel enflasyon için hesaplanan olası sapmayla eşit olarak 1.7 ile 1.75 puan aralığında gözüküyor.

OECD üyesi ülkelerdeki enflasyon oranına yönelik artış yönündeki olası sapmanın 1.4 puan olabileceği öngörülürken, ABD'nin yıllıklandırılmış enflasyon oranında sebep olacağı sapma ise 1.2-1.3 puan olarak hesaplanmış. Rusya hariç tüm dünya ekonomisindeki küresel enflasyon oranı sapması ise 1.5 ile 1.55 olarak öngörülmüş. Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle artma olasılığı gözüken iç ekonomik sorunlarının küresel enflasyonu ve bölge ile ülke ekonomilerini etkileme düzeyine bakıldığında ise, ABD'deki olası enflasyon oranı sapmasında da, OECD üyesi ülkelerin ve Euro Bölgesi ortalama enflasyon oranındaki olası sapmalarda da, Rusya'nın iç ekonomik sorunlarının, tam tersine, enflasyonu çok sınırlı da olsa azaltıcı etkisi olacağı öngörülmekte. Buna karşılık, Rusya'nın olası iç ekonomik sorunlarından kaynaklanacak negatif etkinin küresel enflasyon üzerinde 0.25 ile 0.30 puan arasında enflasyondaki sapmayı arttırıcı bir etkisi olması beklenmekte.

OECD, tüm üye ülkelere ve genel manada dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerine, Rusya-Ukrayna gerginliğinin etkilerinden ekonomilerini korumak ve olası olumsuzlukları azaltmak adına, etkin maliye politikası destekleri de önermekte. Küresel ticaret için ise, şu aşamada bir öngörüde bulunmak zor. Rusya'nın ve Ukrayna'nın küresel tedarikte önemli rol oynadıkları çeşitli tarım ürünleri, madenler ve metaller başka ülkelerden telafi edilebilecek mi; küresel tedarik zincirinde olası bir aksamanın önüne geçilebilecek mi; küresel ticaret üzerindeki olası etkileri görmek için yaz başına kadar beklemek daha akıl karı olacak gibi gözüküyor.

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