Jackson Hole’in gündemi yine ‘enflasyon’

Wyoming Eyaleti'nde, Teton Dağları'nın bulunduğu bölgede, Teton İlçesi'nin önemli bir kasabası olan Jackson Hole uzunca bir süredir uluslararası ekonomi çevrelerinin her ağustos ayında merakla bekledikleri dünya merkez bankaları buluşmasına ev sahipliği yapıyor. ABD'nin bir önceki Merkez Bankası (FED) Başkanı, bugün ise Hazine Bakanı olan Yellen'in, hali hazırda FED Başkanı olan Powell'in yeniden göreve atanmasını desteklediğini açıkladığı bir süreçte, 27 Ağustos'ta, 'Delta Varyantı'nın gölgesinde çevrimiçi yapılmasına karar verilmiş olan Jackson Hole toplantılarında, gerek Powell'in, gerekse de Lagarde gibi, önde gelen diğer merke bankası başkanlarının verecekleri mesajlar merakla bekleniyor.

Geçen yılın ana gündem maddesi, 'Kovid-19' ile ilgili belirsizlikler doruk noktasında olmasına rağmen, enflasyonist eğilimlerin mevcut para politikası patikası ile nasıl yönetileceğiydi. Jackson Hole'a katılan dünyanın önde gelen merkez bankalarının temsilcileri, küresel pandeminin büyüme ve istihdama yönelik endişeleri önceliklendirdiği konusunda hem fikirdi. Bu nedenle, enflasyonist beklentileri önceliklendirmenin geri tepeceğine dair tartışmalar hayli alevliydi. Merkez bankaları enflasyonu çok çabuk önceliklendirecek bir para politikası patikası değişikliğinin, küresel pandemiyle, büyüme ve istihdama daha da zarar vereceği konusunda hem fikirdiler. Yükselen enflasyonun, tüketim ve büyümedeki toparlamanın bir göstergesi olarak, aynı zamanda istihdam açısından da pozitif sinyal olacağı görüşü hakimdi.

Nitekim, ABD'de yıllıklandırılmış manşet enflasyon yüzde 5'in üzerine çıkarak, ABD açısından son dönemlerin en yüksek enflasyonuna işaret ediyor olsa da, FED yetkilileri halen yükselen enflasyonun geçici olduğu ve para politikası patikasında radikal bir değişikliğe gitmenin aceleci bir davranış olacağı konusunda büyük ölçüde hem fikirler. Bununla birlikte, 'Delta Varyantı' belirsizliğine rağmen, kimi FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinde para politikası araçlarında; örneğin açık piyasa işlemi olarak, tahvil alımlarının düzeyini sınırlandırma konusunda beklentinin güçlendiği de gözleniyor. Son FOMC tutanakları, FED'in 'itidalli davranma' eğilimine rağmen, küresel piyasalarda FED'in patika değişikliği yapmaya daha da yaklaştığı konusundaki beklentiyi bir kez daha güçlendirmiş durumda.

Görünen o ki, fiyat hareketleri ve enflasyon konusunda FOMC yetkililerinin kimi endişeleri artmış gözükse de, halen kırılgan olduğu düşünülen ve beklenen maksimum performansa ulaşmadığı değerlendirilen istihdam piyasasını olumsuz yönde etkilememek için, temel para politikası faiz oranını arttırmamak konusunda konsensüs daha güçlü gözüküyor. Bu nedenle, 27 Ağustos'ta, 'çevrimiçi' Jackson Hole toplantısında FED Başkanı Powell'in vereceği mesajlar da, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın vereceği mesajlar da, küresel pandemiyle mücadelenin bu aşamasında, merkez bankalarının temsilcilerinin vereceği sinyaller de son derece önemli olacak. Geçen yılki toplantıya göre, enflasyonist sürece yönelik köklü bir bakış açısı değişikliği var mı; merkez bankalarının para politikası patikalarında rota değişikliği başlayacak mı; uluslararası ekonomi çevrelerinin gözü kulağı Jackson Hole'da olacak.

