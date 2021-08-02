Siber güvenliğe 170 milyar dolar

Siber güvenlik bireyler, firmalar ve devletler açısından günümüzün en vazgeçilmez konularından birisini oluşturmakta. Son dönemde, siber suç ve siber terör olaylarının katlanarak artması, sebepleri ve sonuçları üzerine kapsamlı çalışmalar yürütülmesine gerektiriyor. Söz konusu kapsamlı araştırma ve çalışmaların en çarpıcı ortak sonuçlarından birisi, siber suç ve terör örgütlerinin saldırılarındaki başarının en önemli gerekçesini saldırıya maruz kalan taraftaki 'bireysel hata' ve 'bireysel bilgisizlik' oluşturmakta. Bu nedenle, saldırılarının başarısız kalması adına geniş kapsamlı farkındalık çalışmaları, kamu spotları ve çevrimçi eğitimler organize edilmesi öneriliyor.

Uluslararası kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar, dünyada toplam depolanan bilginin ve sanal dosyaların ancak yüzde 5'inin güven altında olduğuna işaret etmekte. 2019 ve 2020'de sırasıyla, dünya ölçeğinde firmaların yüzde 88'i ve yüzde 91'i şifrelerinin ele geçirilmesi amacıyla siber saldırıya uğramış. İş dünyasının yüzde 68'i her geçen yıl firmasının, şirketinin, holdinginin daha ağır siber saldırılara maruz kaldığına işaret ediyor. Bu nedenle, bu saldırıları önlemek adına bilgi ve bilişim sistemlerini siber saldırılara karşı korumak adına yazılım ve donanım üreten siber güvenlik sektörünün 2021 yılı hacminin 130 milyar dolara, 2022 yılında ise 170,4 milyara dolara ulaşması beklenmekte.

Sadece 2020 yılında, dünya ölçeğinde firmaların, şirketlerin verilerini çalmak, veri güvenliğini ihlal etmek ve/veya verileri kullanılamaz hale getirip, karşılığında fidye istemek için yapılan saldırı adedi 70 milyarın üzerinde. 70 milyarın üzerindeki saldırının yüzde 86'sı ele geçirilen bilgiyi paraya dönüştürmek amacıyla yapılıyor. Yani, firmayı tehdit ederek para ödemesini sağlamak için yapılan siber saldırılar. Yüzde 10'u ise doğrudan bir firma veya devlet aleyhine casusluk amaçlı. 70 milyarın üzerindeki saldırının yüzde 45'i bilgisayar korsanlığı amacıyla, yüzde 17'si firmanın veya devletin bilgi işlem sistemine kötü amaçlı yazılım sızdırmak amacıyla ve yüzde 22'si ise firmanın ve ilgili devlet kurumunun şifrelerini ele geçirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bunca saldırıya rağmen, 2005 ile 2020 ortası arası, firmalar ve devlet kurumları tarafından tespit edilebilmiş veya resmen şikayet edilebilmiş siber saldırı veya siber terör eylemi sayısı ancak 11 bin 762. Bugün itibariyle, yeryüzünde bireyler ve kurumlar tarafından kullanılan 300 milyar şifrenin tümü saldırı altında. Bilhassa, bireylerin ve firma çalışanlarının, gerekli özeni göstermeden veya hatayla tıklayarak korsan yazılımın kendi bilgisayarına veya firmanın, şirketin bilgi işlem sistemine sızmasına sebep oldukları elektronik postalara konan korsan yazılımların yüzde 37'si .doc veya .dot uzantısıyla, yüzde 19.5'i ise .exe uzantısıyla geliyor.

Haziran ayında ABD'nin en büyük et işleme firması JBS'ye düzenlenen saldırıda, fidye yazılımından etkilenen sistemlere firmanın yeniden erişim sağlayabilmesi için istenen fidye bugüne kadar ki en yüksek meblağ olarak 70 milyon dolar. Siber güvenlik önümüzdeki dönemde en kritik başlıklardan birisi olacak.

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