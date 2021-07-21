2. çeyrek büyümede rekor beklentisi

Gerek nisan ve mayıs aylarının rekor artış gösteren sanayi üretim verileri, gere imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve tüketici güven endeksindeki güçlü toparlanma, Türkiye ekonomisinin 2. çeyrek büyüme oranı verisinin uluslararası yatırımcıları ve küresel ekonomi çevrelerini hayli şaşırtacak düzeyde oldukça yüksek geleceğini teyit ediyor. Bu durum, tüm uluslararası ekonomik kuruluşların ve finans kurumlarının Türkiye ekonomisine yönelik 2021 yılı büyüme beklentilerinin de doğal olarak yukarı doğru revize olmasına sebep olacak.

Ağustos ayının ilk yarısında, bir kaç hafta içerisinde, nokta vuruş 2. çeyrek büyüme tahminimi paylaşacak olsam da, şimdiden yüzde 28-30 aralığında bir büyüme oranına kendimizi hazırlayalım derim. Çünkü, nisan ayındaki rekor artış sonrasında, sanayi üretiminin mayıs ayında da yıllık yüzde 40.7 artış yakalamış olması, bu beklentimizi teyit etmekte. Keza, ardı ardına her ay devam eden aylık ihracat hacmi rekorları da, 2. çeyrek büyüme verisinin oldukça yüksek geleceğini gösteriyor. Ekonomistler yıllık bazda sanayi üretim artışını yüzde 37.2 düzeyinde beklerken, tersine, nisan ayından mayıs ayına, aylık bazda artış değil, yüzde 0.4 düşüş bekliyorlardı.

Bu performans sadece geçen seneki 'Kovid-19' şokuna bağlı baz etkisiyle açıklanabilecek bir tablo değil. Türkiye'nin tüm uluslararası ticaret aktörleri tarafından 'güvenilir liman tedarikçi ülke' olarak kabul edilmesi ve Türkiye'nin üretim ve ihracattaki rekor performansı, bu verilerin en önemli gerekçesini oluşturma. Nitekim, nisan ayında da sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 66 artış kaydetmişti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20.9 artmış durumda. Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 8.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.7 azaldı. Ağustos ayı başında, haziran sanayi üretimi verileri açıklandığında nokta vuruş tahminimizi paylaşacağız.

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