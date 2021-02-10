Kripto paraların geleceği dijitalcilerin elinde

Son 20 yılda dünya ekonomisine damgasını vuran 'süpersonik' dijitalleşme, 'kripto para' tartışmalarının daha da alevlenmesiyle her gün yeni bir boyut kazanıyor. Küresel virüs salgınıyla mücadelenin sebep olduğu kısıtlama ve karantina tedbirleri 'dijitalleşme'yi günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirirken, dijital ödeme araçlarına yönelik gelişmeleri de hızlandırmış durumda. Dijitalleşmenin prensleri olarak tanımlayabileceğimiz isimler ise, 'konvansiyonel finans sistemi'yle adeta savaşa tutuşmuş durumdalar.

Projelerini bugünlere taşırken sıklıkla bankalardan kredi bulmakta zorlanmış olan bu 'süper zeka' girişimciler, bugün ulaştıkları başarı ve servetleriyle var olan sistemi zorluyor gözüküyorlar. Bunun en son örneği 1.5 milyar dolar Bitcoin aldığını açıklayan TESLA oldu. Elon Mask yaklaşık 2 haftadır kripto paralar ve ABD sermaye piyasasına yönelik sosyal medya paylaşımları dünya ölçeğinde haber olmuş durumda. TESLA'nın Bitcoin'e yatırım yaptığını açıklaması bir yana, ürettiği ara modelleri için Bitcoin cinsinden fiyat belirlemesi de yeni bir gelişme. Dünyanın tanınmış şirket ve markaları kripto paralar cinsinden fiyat açıklamaya başlarlar ise, kripto para süreci yeni bir aşamaya geçmiş olacak.

Bu arada, TESLA'nın son adımı, hiç şüphesiz ki, Bitcoin'in değerinde de önemli bir sıçramaya sebep oldu. Bu durum, yakın bir zaman dilimi içerisinde, servet büyüklükleri itibariyle dünyada sıralamaya tabi tutulan zenginlerin aynı zamanda sahip oldukları kripto para miktarıyla da değerlendirmelerini gündeme getirebilir. Nitekim, son dönemde şirketlerin değer artışı ile dünya zenginleri sıralamasında 1. sıraya oturma konusunda Amazon'un sahibi Jeff Bezos ile yarışan Elon Mask'ı çok sürpriz bir isim geçebilir. Satoshi Nakamoto. Nakamoto Bitcoin'un mucidi. Bununla birlikte, Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu henüz bilen yok.

Uluslararası ekonomi çevreleri ve kripto para dünyası i Satoshi Nakamoto isminin aslında bir kaç kişinin isminin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş, birden fazla kişiyi temsil eden ve/ veya Bitcoin'un mucidi bir grup mühendisinin uydurduğu bir isim olabileceğini de konuşuyor. Çünkü, Bitcoin için İngilizce kod yazılması, bu kişinin gerçekten Japon olamayabileceği yönünde şüphe uyandırmakta. Ancak, Nakamoto için bilinen tek gerçek 1 milyon Bitcoin'in sahibi olması. Bu da onu, 2007 yılındaki kod yazılımı ve 2010 yılından itibaren işlem görmesi sonrasında, 11 yılda 0'dan 36 milyar dolarlık bir servet sahibi olmaya getirmiş durumda.

Satoshi Nakamoto bugün için Forbes Dergisi'nin en zenginler listesinde 20'inci sırada yer alıyor. Kripto para uzmanlarının görüşü gerçek olur ve yakın dönemde 1 adet Bitcoin'in değeri 110 bin dolara çıkarsa, Nakamoto, Jeff Bezos'u ve Alon Mask'ı da geçerek dünyanın en zengin kişisi unvanını eline alabilir. Dünyanın önde gelen merkez bankaları ve başkanları 'otoritesi olmayan' paralar olarak, kripto paraları halen fazlaca ciddiye almama tavırlarını sürdürseler de, 'Akıl ve Dijital Çağı'nın kahramanları servetlerini ve işlerini kripto paraya döndürmeye başlarlar ise, kripto paraların geleceğini değiştirebilirler.

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