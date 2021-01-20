Başkan Biden’ın ilk 100 günü

Sadece ABD değil, tüm dünya 46. Başkan Joe Biden'ın bugün Washington'da gerçekleşecek yemin törenine kitlenmiş durumda. Daha pazartesi gününden ABD'nin başkentinin sokaklarında 'Trump yanlısı' kimi milis gruplarının 'silahlanmış' halde dolaşıyor olmaları, Başkan Trump'dan görevi devralan Başkan Biden'ın işinin ne kadar zor olduğuna işaret ediyor. 6 Ocak'ta ABD Kongresi'nin protestocular tarafından basılması ve konunun 'vatan hainliği', 'isyan', 'darbe girişimi' gibi kavramlar üzerinden tartışılması, Biden'ın göreve başladıktan sonra ki ilk 100 günlük programına yönelik merak ve beklentileri yükseltmiş durumda.

Çünkü, Amerikan halkının geniş bir kesimi, Başkan Biden'in ilk 100 günlük adımlarının ABD'nin dünyada bozulan imajını düzeltmek noktasında, ses getirici başlıklara yoğunlaşmasını arzu etmekte. Bu başlıkları, ırk ayrımcılığına yönelik artan tartışmaları, etnik kimlikler arasındaki çatışmaları giderecek adımlar; 'Kovid-19'a karşı ulusal çapta ve geniş kapsamlı bir mücadele programının ilan edilmesi; mültecilere ve göçmenlere yönelik etkili adımlar; ülkenin güvenlik birimlerine ve adalet sistemine yönelik güvenin güçlendirilmesi; müttefiklerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve küresel bir demokrasi zirvesinin gerçekleştirilmesi ve ABD'nin küresel iklim değişikliğinde 'lider ülke' yapma kararlılığı olarak sıralayabiliriz.

Başkan Biden'ın ABD ekonomisine yönelik ağır bir ajandası da var. Bu ajandanın ilk maddelerinden birisini hiç şüphesiz federal bütçenin toparlanması oluşturuyor. Bu nedenle, bugünkü yemin töreni sonrasında, Oval Ofis'e geçtiği anda ilk imzalayacağı kararnamelerden birisinin Trump'in yüzde 21'e indirdiği kurumlar vergisi oranını yeniden yüzde 28'e çıkarma kararı olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Biden, Amerikan reel sektörüne getireceği ek yüke rağmen, 2015 tarihli 'Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin ivedilikle dönmesini ve taraf olmasını da sağlayacak. Bu noktada, ABD için '2050'de Sıfır Karbon' stratejisi adına, 2 trilyon dolarlık yatırım hamlesi, temiz enerji teknolojileri ve küresel iklim değişikliğinden etkilenenleri desteklemek adına özel fonlar oluşturmak da ajandaya alınmış durumda.

Başkan Biden'ın ajandasındaki bir diğer konu 'Made in America'. 400 milyar dolarlık 'ulusal imalat sanayi yatırım hamlesi'ni ve 300 milyar dolarlık 'ar-ge hamlesi'ni içinde barındıran 'Made in America' projesinin 5 milyon yeni istihdam getirmesi planlanıyor. ABD halkı için daha yüksek standartta sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri de Biden'ın ajandasında öncelik arz ediyor. Bununla birlikte, ABD'li siyaset uzmanları, Biden'in ilk 100 günlük icraatında sağlık ve eğitim alanına yönelik çok büyük hamleler beklemiyor. Bu alanda daha ses getirici adımların daha çok 2022'de gündeme gelmesi bekleniyor. Biden'in ilk 100 günlük icraatındaki önemli adımlardan birisi de Trump'ın döneminde büyük bir bölümü inşa edilmiş olan ABD ile Meksika arasındaki duvarı kaldırmak olacak. Başta polis, güvenlik birimlerinin tüm etnik kimliklere karşı eşit şekilde davranmasını sağlayacak reform da merakla bekleniyor. Biden'ın ilk 100 günlük başarısı, kendi dönemi için önemli ipuçları sağlayacak.

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