2019 büyümesi yüzde 0.54

Haftaya Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanacak olan 2019'un son çeyreği ve tüm 2019'a ait GSYH büyüme verisi için tahmin aralığımız 4. çeyrek için yüzde 4.67 ile yüzde 5.39'luk olarak şekillenmekte.

2019'un son çeyreğine yönelik bu tahmin aralığına göre, tüm 2019 için büyüme tahmin aralığımızın yüzde 0.45 ile 0.63 aralığında olduğunu söyleyebiliriz.

Bu durumda, 2019'un son çeyreği için GSYH büyüme hızı tahminimizin yüzde 70 olasılıkla yüzde 5.03; tüm 2019 büyüme hızı için tahmin aralığımızın yüzde 70 olasılıkla yüzde 0.54 olduğunu ifade edebiliriz.

TCMB'nin aralık ayındaki beklenti anketi, 100'e yakın ekonomistin 2019 GSYH büyüme hızı tahmininin yüzde 0.3-0.5 aralığında olduğuna; ortalamanın yüzde 0.4'e işaret ettiğini gösteriyordu.

Son yapılan anketlerde ise, ekonomistler 2019'un son çeyreği için GSYH büyüme hızı beklentilerini yüzde 5'e oturtmuş durumdalar. 2019'un bütünü için ise büyüme hızı beklentisi yüzde 0.6'ya işaret ediyor.

Ekonomistlerin değerlendirmesini de dikkate aldığımızda, tüm 2019 için yüzde 0.54 ile 0.6 aralığında bir pozitif büyüme ile 2019'u kapattığımıza dair beklentinin güçlü olduğunu belirtebiliriz.

Reel Kesim Güven Endeksi'nin ocak ve şubat aylarına güçlü bir şekilde başlamış olması da, 2020'nin bu derece belirsizliklerle dolu ilk çeyreğinde de, yeni yıla güçlü bir üretim ve büyüme ile başladığımızı teyit ediyor. 2019'un eylül ayında, endekste, toplam sipariş miktarının iyi gidip gitmediğine verilen cevaplar doğrultusunda, siparişlerden duyulan memnuniyetsizlik nedeniyle 75,6 gibi bir puan gözlenirken; toplam sipariş miktarı endeks değerinin 10 puanlık artışla, şubat ayında 85.8 puana yükselmiş olması pozitif bir gelişme olarak not alındı. 2019'un aralık ayında 111,5; geçtiğimiz ocak ayında ise 117,5 olan 'gelecek üç ayda ihracat sipariş miktarı endeks' değerinin de şubat ayında 126.6 puana yükselmiş olması, ihracatımızın rekorlara devam etmesi noktasında anlamlı.

Geçtiğimiz kasım ayında 103,5 olan 'gelecek üç ayda imalat sanayimizin istihdamı koruma eğilimi'nin, şubat ayı itibariyle 108.9'a yükselmiş olması, işsizlikle mücadele açısından olumlu bir sinyal.

İhracattaki rekorlar ve iç piyasadaki toparlanmanın imalat sanayini kalifiye işgücünü korumaya teşvik etmesi çok önemli.

Son 3 aydaki siparişin 102 puan ile, ocak ayına göre artış gerçekleştirmesi ve fabrikalara yeni makine alınması, kapasite artışı amaçlı yatırımlar boyutunda, sabit sermaye yatırım harcaması eğiliminin de 105.9 puana yükselmiş olması, 2020 büyümesi adına önemli sinyaller. Genel gidişatın

100 puanın üzerinde seyretmesi ise, Koronavirüs belirsizliği ve bölgesel gelişmelere rağmen, imalat sanayimizin moralini yüksek tuttuğunu gösteriyor.

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