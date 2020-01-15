2019 büyümesi yüzde 0.5 olabilir

Türkiye Ekonomisi'nin 2019 yılının son çeyreğini nasıl bir performansla kapatmış olabileceğine dair analizlerimize katkı sağlayacak veriler, sanayi üretimi ve sektörlerin güven endeksi verileri, 2019'da Türkiye'nin GSYH büyüme performansının yüzde 0,5'lik bir artış dahi yakalamış olabileceğine işaret ediyor. Şubat ayı başında netlik kazanacak olan 2019 yılı sanayi üretim performansına yönelik olarak, son açıklanan kasım ayı verisi, aralık ayını da rekor bir ihracat rakamıyla kapattığımız dikkate alındığında, geçen yılın son çeyreğinde sanayi üretiminin 2018'in son çeyreğine göre yüzde 5 ve üzerinde bir artış yakalamış olabileceğini teyit ediyor.

Bu durum, 2019'un son çeyreğinde, yüzde 5, hatta üstünü bile zorlayabilecek bir çeyrek dönemlik sanayi üretim artışıyla, GSYH büyüme hızının yüzde 3.5 ile 4.5 aralığında çıkabileceğine dair olasılığı güçlendirmekte. Bu durumda, son çeyrekte büyüme hızının bu düzeyi yakalaması halinde, tüm 2019 için GSYH büyüme hızı rahatlıkla 0.35 ile 0.5 arası bir çıtada yılı tamamlayabilir. Aralık ayı verisi, söz konusu tahmin aralığının uç noktası olan yüzde 0,5 büyüme hızı yakalama olasılığını teyit edebilir. Nitekim, TCMB'nin aylık beklenti anketine katılan 100'e yakın ekonomistin, ekim ayı beklenti anketinde tüm 2019 için büyüme tahminleri ortalaması yüzde 0.1 iken, aralık ayı anketinde tahminlerinin ortalaması yüzde 0.4'e kadar yükselmişti ve tahminlerin çoğu yüzde 0.5'e işaret etmekteydi.

Sonbahardan bu yana, illerin üretim, istihdam ve yatırım performanslarını ve il ekonomisinin nabzını tutmak üzere, iş dünyasıyla sahada buluşmalar gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, şehir şehir sanayicileri dinleyerek, illerin sorunlarını çözerek, sahada katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretimin önünü açacak adımlar attıklarını ve bu adımlarla birlikte, son açıklanan kasım ayı sanayi üretim verilerinin de sanayi üretiminde arzu edilen ivmelenmeye adım adım ilerlediklerine işaret ettiğini hatırlatıyor. Bakan Albayrak, 2020 yılında üretim ve büyüme rakamlarını çok daha ileri taşıyacaklarını da vurguluyor.

Bakan Albayrak'ın işaret ettiği bir diğer önemli nokta, Türkiye'nin uluslararası piyasalarda tahvil risk primi oranı olan CDS'lerin mayıs 2018'den bu yana, 2 yıllık tahvil faiz oranının da ocak 2017'den bu yana ki en iyi değerlerine gelmiş olması. 'Dengeleme-Disiplin-Değişim' dönemi 1,5 yıldan daha kısa bir dönem içerisinde, CDS'lerde 320 puan, tahvil faizlerinde ise 1755 baz-puanlık iyileşme başarısı yakaladı. Ağustos ve eylül 2018'de, bu başarının yakalanacağı Bakan Albayrak tarafından güçlü bir şekilde vurgulanırken, 'felaket tellallığı' yarışına girmiş ekonomistler, bugün ya 'sus pus' durumundalar; ya da 'marjinalleşmiş muhalefet'le itibar kayıplarını sürdürmekteler. 2020'de reel sektörün finansman yapısını yeniden yapılandırmayı da tamamlarsak, 2023'e kadar etkili bir 'sürdürülebilir büyüme' trendi yakalamış olacağız.

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