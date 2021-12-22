İSKENDER GÜNEN

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Uğurcan varsa çözüm de var

Uğurcan varsa çözüm de var

22.12.2021, Çarşamba
Maça başlangıç ve sonuç iki farklı oyun ve de maçın ilerleyen sürelerinde değişen oyun sistemleri.... Hem oyuncu tercihleri hem de bu tercihlerle farklı bir oyun. Kolay değil, sürekli çalışmak ve tekrarla olan bir olgu.
Şu an gelinen nokta geriye düşmesine rağmen bir büyük takımın gösterdiği refleks... İlk yarı Altay'ın sağ kenardan Cebrail ve Kappel ile geliştirdiği ataklar. Cebrail'in attığı golde her ne kadar Cebrail'in mükemmel şutu olsa da orta alandaki Berat ve Siopis'in, bu oyuncuya bu kadar kolay şut olanağı vermemesi gerekirdi.
İlk yarı Altay'ın Trabzonspor, kalesinde yaptığı 6 isabetli şut. Uğurcan gibi üst düzey bir kaleciniz varsa sorunların çözümü var. İkinci yarı başlarken Abdullah Avcı'nın Bakasetas ve Dorukhan tercihleri son derece doğru. Çünkü ilk yarı topa daha fazla sahip olmalarına rağmen top üçüncü bölgeye geldiği zaman üretkenlikten uzak bir yapı vardı. Ardından Bakasetas'ın mükemmel asistiyle Cornelius ile gelen beraberlik golü. Avcı 1-1'den sonra sol bek Trondsen'i dışarı alıp Koita ile oyun sistemini değiştiren bir yapıya büründü. Abdülkadir Ömür'ü savunmanın soluna çekti. Bütün riskleri alan bir yapıya bürünmenin sonucunu da Cornelius'un attığı 2. golle aldı. Ama dün bir kez daha gördük ki kaleciniz Uğurcan gibi biriyse sorun yok! Eksiklikler, sakatlıklar her ne kadar bir takım için büyük önem taşısa da Avcı, her maç sorunlara çözüm bulan bir teknik adam.
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