Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir taraftan küresel siyasetin bugünü tartışılırken diğer taraftan dünyanın geleceğiyle ilgili çok önemli bir gündem akıyordu. Küresel siyasetin başaktörüdı. Dünyanın uzun vadeli geleceğiyle ilgili gündeme iseliderlik etti.2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayanbugün artık küresel düzlemdedönüştü. Neredeyse tüm yurtdışı ziyaretlerinde bu konuyu gündeme getiren Emine Erdoğan'ın bu ısrarlı çabası sonuçlarını verdi ve Sıfır Atık Hareketi geçen yıl BM bünyesinde kurumsallaştı. Hatta 105 ülkenin oybirliğiyle aldığı bir kararlatarihiolarak ilan edildi.Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşiun da bulunduğu, Küba'dan Macaristan'a, Özbekistan'dan Estonya'ya tam 18 devlet başkanı eşi,nı imzalayarak projeyi kendi ülkelerinde hayata geçirmenin ilk adımını attılar.Proje için BM bünyesinde kurulan Danışma Kurulu'na başkan seçilen Emine Erdoğan, kurulda 2006'da mikrokredi çalışmalarıyla Nobel Ödülü alangibi son derece önemli bilim adamları ve Hollanda, Belçika, Hindistan, Fas ve Kolombiya gibi ülkelerde aktif çevre çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle birlikte çalışacak.Tüm bu gelişmeler ilk anda kulağa bürokratik ve sembolik düzenlemeler gibi gelmiş olabilir. Ama bunlar, aynı zamandaaltyapı çalışmalarıdır. Bu yılki BM Genel Kurulu'nda Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'ni uluslararası harekete dönüştüren bir adım daha attı.başlıklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı ve geçen yıl, başta BM Genel Sekreteriolmak üzere üst düzey isimlerin imzaladığı "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı uluslararası bireysel imzaya açtı.Böylece Sıfır Atık, uluslararası alanda sadece kurumsal olarak mutabık kalınan bir temenni olmaktan çıkıp tüm dünyayı etkileyecek bir sosyal harekete dönüştü.Bu projenin sadece Türkiye'de uygulanmasından elde edilen kazanımlar düşünülünce bunun dünyaya yayılmasının, küresel bir harekete dönüşmesinin ne demek olduğu çok daha net anlaşılıyor.Projenin başladığı 2017 yılındaBu oran geçen yıl2023 rakamları belli değil; amahedefProje başladığından bu yana45.5 milyon ton atık yeniden işlenerek ekonomiyekazandırıldı. Bunun parasal karşılığıBu proje sayesinde Türkiye enerjidensudantasarruf etti. Petroldentasarruf iseSomut çıktılarına bakılınca bunun yüzeysel bir çevre koruma yaklaşımı olmadığı hemen anlaşılıyor. Sıfır Atık Hareketi, çevrenin tüm bileşenlerini kapsayan bütüncül bir program. Şimdi bu hareketin dünyaya yayıldığını düşünün. Sadece hayal etmek bile insana rahat bir nefes aldırıyor, değil mi? Tüm bu çabaya bir Türk hanımefendisinin liderlik ettiği gerçeği de gururlandırıyor.