Sen Kemal, gidiyorsun

"Demokrasi yok" dedikleri ülkede, diktatör dedikleri lider, en yakın rakibine % 5'ten fazla fark atmasına ve % 0.5 puanla zafere ramak kalmasına rağmen ikinci tura gidiyoruz.

Müsaadenizle benim birkaç sorum var:

Yine anket şirketleriniz Kılıçdaroğlu'nu % 60'larda gösterecek ve siz buna inanmayanları linç edecek misiniz?

Yine CHP fonlu ANKA Ajansı gibi seçim müşahitlerinden YSK'ya gidecek verileri toplayıp veren Anadolu Ajansı'na mı suç bulacaksınız?

Yine AA'dan aldığı verileri, aynı diğer kanallar gibi izleyicisiyle paylaşan TRT'yi "Kozmik oda kurdular" gibi palavralarla hedef göstererek mi tatmin olacaksınız?

İki belediye başkanınız saat daha akşam 20.00 bile olmadan çıkıp Kılıçdaroğlu'nu "13. Cumhurbaşkanı" ilan etmişti. Üç saat sonra "İnandığımızı söyledik" deyip sıyrıldılar. Yine bu algı manipülatörlerine mi itimat edeceksiniz?

Bakın dün favori gazeteniz Cumhuriyet, "Erdoğan kaybetti" manşeti attı. Görünce bilmem inandınız, mutlu oldunuz mu? Ama bırakın Türk medyasını, Die Welt'ten France24'e tüm yabancı medyada "Erdoğan kazandı" temalı yas tutuluyordu. Çünkü gerçek buydu. Yine sizi aldatan bu Pravda bozuntularıyla mı avunacaksınız?

Ünlüsünden az ünlüsüne tüm sanat camiasını biat ettirdiniz. Sosyal medyada on milyonlarca bot hesap destek verdi diye seçimi garantiledik sandınız. Yine seçimin sosyal medyada değil, sandıkta kazanıldığını inkâr etmeyi sürdürecek misiniz?

Size yalan söylediler. Uyandırmaya çalıştık ama uyku numarasına devam ettiniz. 12 gün daha devam ederiz diyorsanız, iyi uykular.

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