ElbetteYok! Homeopatiden, yani "hastaya göre ilaç" merkezli geleneksel tıp yönteminden söz etmiyorum.,bahsediyorum.Bu bazen bitkilerdir, çaylardır, gıdalardır.Bazen de basbayağı "medikal" ilaç oluyor ki, biraz sıkıntılı tabii...Mesela rahmetli babaannem'i öyle kişiselleştirmişti ki, ilacın adı anılsa yüzüne bir ferahlık hissi gelirdi.Gripin alınca sadece ağrılarının değil, dertlerinin bile geçeceğine inanırdı.

***

Anlamışsınızdır...Belki zor ama gündemi köşemden kovmaya çabalıyorum.Benim ilacım da o çünkü.Dahane soğuk algınlığı hissim kalıyor, ne de boğazımdaki karıncalanma...Sıcak suyun fincana dökülüşünü bile beklemiyor iyileşme hissi.İnsan ruhu garip...Hah! Gerçekten zencefil çayını anlattığımı sanmıştınız, değil mi?

***

Tamam! Tamam!Gerçekten o Doğulu keskin baharatı anlatıyorum.Kur'an'daki adıyla ""yı...Tabii gençler onu daha çok yabancı menşeli kahve zincirlerinin kurabiyeleri ve ithal içecekler yoluyla ""diye tanıdılar.Unutmuştuk çünkü...yalnız zencefilideğil, pek çok baharatı yemeklerde kullanmayıunutmuştuk.Zencefil çayı mı?O da pek yakın zamanlarda hayatımıza yeniden giripoldu.Şimdi bütün marketlerde arzı endam ediyor.

***

Ben de bütün ""ımız gibi unuttuğumuz hakikatle Batı'da yüzleştim.Seneler, seneler önceydi.Viyana'da bir otelin resepsiyon görevlisi yüzümün rengini beğenmemiş olacak ki.." dedi ve kendinden emin biçimde ekledi: "Az sonra şahane bir tepside demlik dolusu zencefil çayı, bal ve limon dilimleri geldi.Dört saat sonra ayağa kalkmış müzelerde Gustav Klimt'lere bakmanın tadını çıkartıyordum.O günden beri zencefil çayım ve'ndan pastil niyetine aldığımaram çok iyi...

***

Zencefil tavsiyesi mi bu yazı?Hayır!üzerine bir değinme diyelim...Ha şu da var...