Bu gidişle bizim de ciddi ciddi bir ""mız olacak...falan demeyin...Çocuklar epeydir tercüme masallarla büyüyor, hepsinin dünyasında eli süpürgeli, kafası kukuletalı cadılar var.deseniz, onu da son yıllarda tadı kadar görüntüsüyle de sevmeye başladık.Hem Hollywood neyi sevdirmeye çalışmış da başaramamış! Üstelik gerçekten de sevimli şeyler...Sonunda gele gele ünlü gazeteci babasının canlı yayında "Cumhuriyet Bayramı için ne düşünüyorsun?" diye sorduğu küçük kızın aklının Cadılar Bayramı'nda olduğunu gördüğümüz günlere geldik.Muhafazakar kesim de çocuklarının gittiği kolejlerde çekilen kostümlü Halloween partilerinin videolarıyla sarsıldılar.Tabii havada en kolayından "" (ne dahil değil ki ona?) klişeleriuçuşmaya başladı, veliler "diye yine bir iki gündövündü, sonra konu kapandı.

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Telaşa düşmeden sorgulamak gerek...Kostümlü parti hevesi nereden çıktı ve neden bir ""miş de, Cadılar Bayramı bu eksiği kapatıyormuş gibi bir hava doğuyor?İlginç olan şu ki...Bugünlerde bazı Hristiyan gruplar ABD'deki Halloween çılgınlığına isyan etmeye başladılar. Bu bayramın 7. Yüzyılda papalığın ilan ettiğiyle ilgisi kalmadığını; tamamen pagan ve okült özellikler kazandığını söylüyorlar.İşin ilginci, Cadılar Bayramı iyiden iyiye İrlandalıların Amerika'ya taşıdığı ""yle karışmış durumda.Balkabağı deseniz, o da işin en Amerikan yanı.Çünkü daha önce bayramın kutsal sebzesi

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Şurası kesin...Global popüler kültür olanca gücüyle üzerimize yükleniyor.bir ordu gibi zihinlerimizi işgal ediyor.Ama kapılarımız hepsine açık değil.Bizdekiler öyle kült kutlamalar falan değil.Hatta insanın asabını bozacak kadar eğreti bir taklitçilik taşıyorlar.Düşünmeye şuradan başlamalı belki de...Saf neşemizi kaybettik.Toplumun bütün kesimleridoldurmayaçalışıyorlar.Eh, sonunda...İyi de öğretmenlerine ne oluyor, diyeceksiniz.Haklısınız!