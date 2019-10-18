Ne yapsalar, olmayacak...Avrupa'dan gelen çatırdama seslerini işitmeyen kaldı mı?Önce kendilerine dair kurdukları "" çatladı; hakikat sızıntısı başladı.Demokrasi, özgürlük, insan hakları, refah, vs...Bu konularda bir süre daha "sosyal hipnoz teknikleri" yoluyla idare etseler bile...Ardından 20.Yüzyılın ikinci yarısında kurdukları düzenin sonu gelecek.Demografileri, zihinleri, alışkanlıkları ve konfor alanları ihtiyarladı.farkında değil ama ""e bile geç kalmş ve parasınıbastırarak bu devrimi satın almaya çalışanbir düzenden söz ediyoruz.Yani, bildiğimiz Avrupa'nın sonuna yaklaşmaktayız.Ve şimdi bu kaçınılmaz sonun bedelini kime ödeteceklerini bilemiyorlar.Kafalarındaki soru şu?"Hazır Türkiye Suriye sınırını geçip operasyon başlatmışkenbirlik olabilir miyiz?"

***

Gerçekten de AB karşıtı popülist, milliyetçi veya yerleşik düzene ciddi biçimde muhalif partiler bile Türkiye'nin teröre karşı operasyonuna karşılar, kuşkulular, hafiften birlik içindeler.( Bu konuda Sinan Baykent'in yazı ve röportajlarını meraklısına tavsiye ederim.)AmaArada Avrupa olmadan soluk alamayacağını düşünen bizdeki yerli oryantalistleri gürültü çıkaracaktır ama ne önemi var!O yüzden telaşa mahal yok!Değişecek...Dönüşecek...

***

Avrupa'nın düzeninde ve hatta ruhunda beliren çatlak YPG/PKK'yı desteklemekle ve uzaktan Türkiye'ye efelenmekle falan tamir edilebilecek gibi değil...Almangazetesi "ABD'ye sırtımızı dayamakla hata ettik, uyuşukluktan çıkmalıyız" demiş de...Sonra efendim, "diye buyurmuş da...Geçiniz...Pek yakında,sokaktaki adam "küreselısınma" patırtısına öyle öfkelenecekki, hem Greta, hem PKK gündemdendüşecek...Sonra daha beteri, Trump ve FED uzun zamandır istediklerieuro çırılçıplak ortada kalacak, vs.Bekleyin...Bu kıymet bilmezlerin coğrafyasında, kim bilir daha neler olup bitecek, nelere tanıklık edeceğiz, şaşacaksınız!