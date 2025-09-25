25 Eylül 2025, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Taktik maktik yok bam bam bam!
GÜRCAN BİLGİÇ
Taktik maktik yok bam bam bam!

Taktik maktik yok bam bam bam!

25.09.2025, Perşembe
Sahaya çıkardığı 11'i açıklarken "Son iki maçı görmediniz mi?" dedi Tedesco. Yeni nesil denilen teknik adamın, çıkardığı faturaya bakın. "Fred ile İsmail yapamadı, koşmadı, yetersizdi. Ben de bu seçimi yaptım" diyor. Ve bu konuşma, oyunu duygularıyla izleyenler için "helal olsun" ekosunu getiriyor. Ama öyle değil. Bunları sonuçtan bağımsız yazıyorum. Çünkü yenilen üç golün de bu seçimlerle ilgisi yok. Tamamen oyuncu "kalitesi" ile ilgili o goller. Hoca ile alakası yok
Maça gelelim. 6 numara olmayan iki oyuncu (Semedo, Asensio), sağ bek olmayan bir (Çağlar) ve stoper olmayan bir (Osterwolde) oyuncu ile çıktı sahaya. Neymiş; Fred ile İsmail'e ceza verecekmiş yeni nesil büyük zeka.
Ne oldu? Sağdan atak geliştiremedin. Asensio'yu geriye çektiğin için önde pozisyon üretemedin. Rakip seni sola yönlendirdi, Brown ile her topu ezdin. Kilitlenmiş Kerem çevresinden yardım alamadı, maçı sekiz kişiyle oynadın.
Sahada oyun ezberi olmayan bir takım vardı. Dolayısıyla topu ayağına alanın bir fikri de yoktu. Neyin cezasını, kime verdiğini anlayamadığımız, moda tabirle "yeni nesil" skandal izledik aslında. Taktik maktik yok, bam bam bam. Yeni nesil saçmalığın zirvesini gördük.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Tedesco için ciddi bir eksik puan! 22.09.2025 Pazartesi
Açık davetle gelen sakarlık 18.09.2025 Perşembe
F.Bahçe’de dönüşüm başladı! 15.09.2025 Pazartesi
Zoru kolay edip, zora soktuk! 05.09.2025 Cuma
Fenerbahçe’de sadece hoca değişmemiş! 01.09.2025 Pazartesi
Savaştan kaçan general olur mu! 28.08.2025 Perşembe
Herkes mutlu! 24.08.2025 Pazar
Baştan sona Benfica’nın istediği oldu 21.08.2025 Perşembe
F.Bahçe, Talisca ile büyük balık kaçırdı! 17.08.2025 Pazar
Kadıköy ruhu da geri döndü! 13.08.2025 Çarşamba
Daha Fazla Gör