21 Ağustos 2025, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Baştan sona Benfica’nın istediği oldu
GÜRCAN BİLGİÇ
Baştan sona Benfica’nın istediği oldu

Baştan sona Benfica’nın istediği oldu

21.08.2025, Perşembe
Maç öncesi basın toplantılarında teknik direktörleri dinleyenler ve anlayanlar için sürprizler barındıran maç olmadı. İki Portekizli de rakibin ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyordu. İkili seriyi düşündüğünüzde "aman bir tatsızlık çıkmasın" hükmünün, maçın stratejisi olacağını anlamamak imkânsızdı. Kadıköy yine maçı oynadı. Feyenoord karşılaşması sonrası Başkan Ali Koç, "Fabrika ayarlarımıza geri döndük" demişti tribünleri tarif ederken. İnanan ve isteyen "taraftarlar" yerlerinde ve üstlerine düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıydı. Buna yanıt vermesi gereken sahadakilerdi elbette. Benfica'nın tek sürprizi Kerem Aktürkoğlu oldu. Transfer masasındaki oyuncuyu sahaya sürdüler. Beraberliğin iyi sonuç olduğu bir maçta rakip tribünleri de "iki arada, bir derede" bıraktılar. Az kurnazlık değil bu. 71'de Benfica 10 kişi kaldı. Öncesinde Talisca hamlesini yapmıştı Mourinho, sonrasında Oğuz Aydın ile bir hamle daha yaptı ve Fred'i de rakip ceza alanı çevresine gönderdi. Rakibi ittiler, Talisca ile etkili olmaya, pozisyonlar bulmaya başladılar. Yarım metre ile En-Nesyri'nin golü ofsayta takıldı. Sürece bakarsak, başından sonuna kadar Benfica'nın istediği gibi bir süreç oynandı. Mourinho kendi klasiğini bozmadı, hedefi kazanmak yerine "kaybetmemek" olarak belirlemişti; o da istediğini aldı. Lizbon'da Luz Stadı'ndaki atmosferde yine aynı direnç ile oynayacaklar. Sonuç; rövanşa gidecekleri futbol değil, müthiş bir mücadele bekliyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
F.Bahçe, Talisca ile büyük balık kaçırdı! 17.08.2025 Pazar
Kadıköy ruhu da geri döndü! 13.08.2025 Çarşamba
Orta saha röntgeni 07.08.2025 Perşembe
Büyük balık henüz gelmedi 01.08.2025 Cuma
Daha cesur bir F.Bahçe 28.07.2025 Pazartesi
Duran Anelka’yı hatırlattı 25.07.2025 Cuma
Akıl dolu ve enerjik bir takım yapılıyor 13.07.2025 Pazar
Osimhen’i alsınlar seçimi kazansınlar! 06.07.2025 Pazar
Mourinho’nun kalma nedenleri 25.06.2025 Çarşamba
Mourinho Samandıra’ya gelecek mi? 16.06.2025 Pazartesi
Daha Fazla Gör