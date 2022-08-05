Ön sunum!

Savunma disiplininden bir milim bile taviz vermeyen bir rakip daha Fenerbahçe için. Baskıyı kurmadaki öncelikli plan sol kanat. Ferdi, Lincoln ikilisi, Zajc- Valencia destekli pas köprüsü kurup, kaleye olan metreleri kısaltmanın peşindeler. Slovacko, Rıza Çalımbay takımlarının geleneğinde. Orta sahada adam adama oynuyorlar. Top kime gelse, ensesinde biri var. Pas hazını arttırıp, boşluk aramaya çalışıyor Fenerbahçe. "Nasıl oynuyorlar" diye seyredip, saniyeleri çalan rakibi, bire birde zorlamaya başladıklarında "sıkıntılı" rakibin "sıkıntısı" başladı. Ferdi, Lincoln, ceza alanı içinde dikkati çeken hareketlenme, Emre Mor'a gelen pas ve sürpriz bir sağ ayak şutu. Kilit açıldı böylece. 17. dakikaydı. 20 olduğunda kaçan iki gol daha vardı. Oyun seyirciyi de maçın içinde aldı. Dinamo Kiev maçının travmasını attılar üstlerinden. Ve yine Emre Mor slalomları ile gelen frikikte, Lincoln jeneriklik bir gol attı. Altay'ın yokluğunda genç Ertuğrul dahil, gireni-çıkanı ile tüm seyredenleri tatmin eden performanslar izliyorduk. Slovacko'nun 10 kişi kalması ile birlikte, rövanşın heyecanını bitirme seçeneği çıktı. Serdar Dursun hamlesi ile yüksek top alternatifini de buldular. O noktada birlikte oynama alışkınlığının eksikliği, pas seçeneklerindeki hataları getirdi. Takım olarak bir bütünü yakaladıklarından, performansları daha net ve keyifli tartışacağız. Yenilerin gecesiydi Kadıköy'de aslında. Arao, Emre Mor ve Lincoln öne çıktılar. Szalai ve Ferdi tempoluydu. Osayi tam bir sigorta. Özlenen bir galibiyet gecesiydi kısacası. Gelecek haftaların "ön yazısı" gibi...

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