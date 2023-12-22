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Haberler Erman Toroğlu Forması bile etkili olamıyor!
ERMAN TOROĞLU
Forması bile etkili olamıyor!

Forması bile etkili olamıyor!

22.12.2023, Cuma

En üst ligimizin adı Trendyol Süper Lig... Öyle bir maç seyrettim ki al birini vur diğerine… Alanyaspor bu sene maalesef eski yıllarındaki gibi değil. Beşiktaş dersen giden başkan "Kötü transferler yapmadık, teknik direktörümüzün her şeyden haberi var. İyi oyuncular aldık. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi göreceğim. Yüzde 99 şampiyon biziz" dedi. Sonra gitti... O zamanki teknik direktör, yani başkanın 'ağabeyim' dediği kişi "Bu transferlerden hiç haberim yok. Basından öğreniyorum" sözlerini kullandı. Sonra kardeşi, yani başkan onu tekzip etti. Ve Beşiktaş o günlerden bu günlere geldi. Yeni bir devir başladı siyahbeyazlılarda. İnşallah toparlanırlar…


Alanyaspor da eski Alanya değil dedik. Çok kötü bir maç oldu dedik. Beşiktaş o hale geldi ki en iyi adamı kalecisi Mert Günok'tu… Artık o bile dayanamadı. Aslında uzun zamandır dikkat ediyorum Beşiktaş bir formayla oynuyor. Kusura bakmasınlar ama bu forma Beşiktaş'a hiç yakışmıyor. Siyah mı, gri mi belli değil. Beşiktaş'ın, sahaya çıkarken forması bile rakipte etkili olamıyor. Yeni gelen yönetime daha çok iş düşecek… Konuk takım haddini bilerek oynadı. Beşiktaş'ın üstüne çok fazla gitmedi, kontrataktan gol yaparsam yaparım dedi. Düşündüğü gibi de Fatih hoca işi tutturdu. Skor 3-1 olduktan sonra Beşiktaş'ın bu tabloya ve Alanyaspor'a tepki gösterecek hali yoktu. Karşılaşma bazen o hale geldi ki iki takımın son adamları arasındaki mesafe 75-80 metreye kadar çıktı. Siz o zaman maçın kalitesini düşünün…

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