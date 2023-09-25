25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Erman Toroğlu Seyirci futboldan zevk almıyor
ERMAN TOROĞLU
Seyirci futboldan zevk almıyor

Seyirci futboldan zevk almıyor

25.09.2023, Pazartesi
180 dakika maç seyretmek ve dikkat etmek zor bir zanaat. Ekranlardan birinde İngiltere'den de maç var. Diğerinde yine ligimizden maçlar var. Dön baba dön, görüntü izliyoruz. Allah'tan bazı maçlar ağır çekim gibi oynanıyor da bizi zorlamıyor. Mesela Beşiktaş-Kayserispor maçı. Öyle bir maç ki, yani antrenman maçı gibi. Yorumunu yapmaya gerek yok. Bir tek cümle ile müsabakayı anlatabilirsiniz. Bu cümle de şu; Beşiktaş sadece kazandı. Zaten onun için de seyirci çıkarken memnuniyetsizliğini tribünden sahalara iletmiş.
Gelelim ikinci maça; Fenerbahçe rahat rahat oynuyor. Alanya'nın tepki gösterecek hali yok. İlk 45 dakika boyunca Fenerbahçe kalesinde bir tehlike var; bir ters top, o da arkadaşından geliyor. Fenerbahçe kalecisinin iyi bir refleksi ve topu çıkarıyor. Bu toplar kaleciler için çok zordur. İlk yarının sonunda İrfan Can'ın güzel bir golü var. Hareketleri çok güzel ama bir ofsayt pozisyonu var; tuhaf bir pozisyon, zaten bir türlü çizgiyi çizemediler. Onu da tam çizdiler mi bilemiyorum. İki futbolcunun da ayakkabıları aynı renk, günahları boynuna. Maalesef, liglere verilen milli aralardan sonra kaliteli futbol seyredemiyoruz. Hep aynı hikâye: 'Milli maç arası var, kendimize gelip daha iyi olacağız.' Ara bitiyor, 'Yeni aradan geldik, milli takımlara çok futbolcumuz gitti, bir iki haftaya toparlanırız.' Zaten iki hafta sonra bir milli ara daha var… 'O maçtan sonra ideal şeklimizi alacağız' diye başlarlar. Hep aynı hikâye ama seyirci futboldan zevk almıyor. Keçiboynuzu gibi. İki kilosunu kemir, 10 gram tat kalır. Ama tabii, keçiboynuzunun da faydaları MUAZZAMDIR!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Fark daha da fazla olabilirdi 18.09.2023 Pazartesi
Mauro İcardi tüm sorunları çözüyor! 17.09.2023 Pazar
İki takımın kadrosunda büyük fark var 04.09.2023 Pazartesi
G.Saray’ın toparlanması gerekiyor 03.09.2023 Pazar
Beşiktaş kendini sorgulasın 21.08.2023 Pazartesi
Konuşana değil, konuşturana bakın 15.08.2023 Salı
Sadece uçak indirmekle olmuyor 13.08.2023 Pazar
Müneccim değilim 22.05.2023 Pazartesi
Galatasaray inancını gösterdi 21.05.2023 Pazar
13-14 transfer nerede? 19.05.2023 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA