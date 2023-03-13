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Haberler Erman Toroğlu Ayağı kaydı, kırmızı yanlıştı
ERMAN TOROĞLU
Ayağı kaydı, kırmızı yanlıştı

Ayağı kaydı, kırmızı yanlıştı

13.03.2023, Pazartesi
Türkiye'de bu yıl oynanmayan sürelerin 90 dakikaya ilavesi eski yıllara göre doğru oluyor… Ama maalesef bir işi doğru yaparken başka bir şeyi yapmıyoruz. Mesela neyi? Devre araları bazen 18, bazen 19, bazen de 20 dakika sürüyor. Dünkü maçın devre arası saat tuttuk 18 dakika sürdü.
Bir pozisyon var; Başakşehir gol attı, pozisyonun çıkışı ofsayt. Tabiri caizse kıl payı filan değil kabak gibi. Buna ne kadar baktılar biliyor musunuz? VAR ve AVAR'da net bir dakika… Bizde sahada oynanan futbol da ağır çekim, VAR'lar da AVAR'lar da ağır çekim. Al birini vur ötekine.
Kırmızı kart demek; infaz demek. Bir takımı 10 kişi bırakıyorsun. Eğer netse 'Tamam.' Ama 'Acaba' varsa o takıma yazık oluyor. Mesela dün gece olduğu gibi… Januzaj'ın ayağı kaydı, kendini durdurma ve toparlama şansı yoktu. Rakiple çarpıştı. Hakem görüyor, pozisyona avantaj uyguluyor ama sonra VAR diyor ki; "Gel bir bak." Sonra kırmızı çıkıyor. Mete Kalkavan'ı FIFA yaptılar, yurt dışında hem de alt kademede bütün idare ettiği maçlarda kötüydü. FIFA buna maç vermemeye başladı. Hem de çok altlardan. Federasyon da mecburen FIFA kokartını aldı ama hâlâ maç yönetiyor. Bu ve bunun gibi hakemlerin bazılarını geçen komite görevden aldı. Sezon sonunda bir operasyon daha vardı ama bu durduruldu. Hatta mecburen ayrılan hakemlerin bazılarına Başakşehir Başkanı, sahada çiçekler verdi. Onun için de bazılarının konuşmaya ve ağlamaya hakları yok.
Aboubakar şahsi becerisiyle bir gol attı. Defansın da kalecinin de hatası vardı. Beşiktaş bir ikinci gol attı, net kaleci hatası vardı. Uzun süre 10 kişi oynayan Başakşehir, siyah-beyazlılara göre daha iyi top çevirdi, daha anlaşarak oynadı. Ama eksik oynamaları çok şeyi değiştirdi. Bunun yanında Emre'nin yaptığı bayağı büyük bir rotasyon da vardı. 10 kişi oynayan takıma Beşiktaş'ın bu tarz futbol oynamaması gerek. Beşiktaş yendi tamam ama ilerisi için maalesef iyi sinyaller vermedi.
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