ERMAN TOROĞLU

Beşiktaş treni kaçırmak üzere

Beşiktaş yönetimi ve teknik direktörü, "Liderliğe oynuyoruz" diyorlar ama dün oynadıkları oyun ve yaptıkları mücadele şampiyonluk için yeterli değil. İyi maç olmadı, saha ağır, hava çok soğuk değil. Aslında futbolcunun istediği bir hava. Sivasspor, kendi istediği gibi oynadı, Beşiktaş'ı da istediği gibi oynattı. Siyah-beyazlılar hiç etkili olamadılar. İkili mücadelelerde Sivassporlu oyuncular daha fazla ayakta kaldılar. Maçın en net pozisyonunu Sivasspor yakaladı. Son dakikalarda hücum eden oyuncu, kaleciye fazla yaklaşınca pozisyonu kaybetti.

Beşiktaş için son şanslar. Bu tip maçları alacaksın, bir de Antalyaspor ile oynayacağın tehir maçını alacaksın, o zaman liderliğe ortak olursun. Bakınız, liderlik için hem iyi mücadele lazım hem iyi futbol. İyi futbol oynamıyorsun, oynayıp oynamamak senin elinde olmayabilir ama iyi mücadele etmek senin elinde. İyi mücadele etmiyorsun. O zaman kaderine razı olacaksın.

Bugün oynanacak Galatasaray- Trabzonspor maçına büyük bir tesadüf (!) Halil Umut Meler'i verdiniz. Bilgisayardan mı çıkardınız, yoksa torbadan kuş mu çıkardınız! Bu maçı da geçen sene el birliğiyle düşürdüğünüz Zorbay Küçük'e verdiniz. Aklın yolu bir ama sistem öyle yürümüyor. Sistem akıl dışı yürüyor, torpil yürüyor, iğrenç yürüyor.

Bu maç bence Beşiktaş'ın şampiyonluktan çok uzaklaştığı maç olarak görülüyor. Yukarıdakiler çok puan kaybedecekler, sen çok kazanacaksın işte o zaman olursun. Futbolda var mı? Var ama bir de şu var, halamın bıyıkları olsaydı amcam olurdu!

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