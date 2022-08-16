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ERMAN TOROĞLU
Jesus iyi yolda

Jesus iyi yolda

16.08.2022, Salı
Maç başladı, Fenerbahçe sazı eline aldı, hem çaldı hem oynadı. Kasımpaşa da seyretti. Sarı-lacivertliler için mükemmel bir antrenman oldu. Hem de moral oldu...
F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus, oyuncu değişikliklerini geç yaptı. Ben devrede yapacağını zannediyordum. O zaman kafasında şu var demek ki; ben ilk 11'i bir belirleyeyim, onun üzerinde çalışayım. Herkes yerini bilsin, her hafta da oyuncu değiştirmeyeyim. Zaten onu belirlerse Fenerbahçe lig sonuna kadar şampiyonluk mücadelesini sürdürür. Ama her maç değişik 4-5 futbolcu oynarsa iş zor.
Dünkü ve evvelki günkü maçlara baktığımızda şöyle bir olay var: Kasımpaşa da 10 kişi kaldı Beşiktaş'ta... Ama Kasımpaşa, Beşiktaş'a göre daha kişilikli futbol oynadı. Ceza alanı içine girip rakibini beklemedi. Bu, bir büyük takıma yakışmaz. Kasımpaşa kafa kafaya oynamaya kalktı ama arada kalite farkı var. Bu da skora yansıdı.
Emre Mor yavaş yavaş kendini buluyor. Kabiliyetli bir futbolcu, her takıma lazım. Çünkü bu tarz oyuncu tipi az var.
Kasımpaşa'nın bu oyunla ligde işi zor. Mutlak takviye yapacaklardır. Çünkü iyi oyuncularından bazılarını kaybettiler.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın zemininden kim sorumluysa tebrik ederim. Halı gibi saha yapmışlar, inşallah kışın bozulmaz. E zaten iyi sahada da iyi futbol oynanıyor. Kasımpaşa'nın atılan oyuncusu çok acemi... O dakikada o faulü yapıp atılmaması gerekir. Çünkü daha uzun bir süre var maçın bitimine. Ama tecrübe pahalı bir şey. Hemen kazanılmıyor.
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