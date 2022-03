ERMAN TOROĞLU

Çarpışma var ama…

İlk yarı 2-2 bitiyor ama kaçırılan gollere bakarsanız Göztepe'nin en az 3 farklı önde bitirmesi lazım ilk devreyi. Trabzonspor aman aman oynamıyor ama tecrübeli ayakları var ve pozisyona girince işi hallediyorlar. Orta saha iş yapmıyor, arka taraf ise fazla geriye kaçıyor. Bu kadar mesafe olunca Göztepe de çabuk gelip çabuk dönüyor. Abdullah Avcı'nın kulübesi bayağı iyi. Bir de şu var; Avcı kulübeyi de iyi hazırlıyor. Nitekim ikinci yarı başında 3 oyuncu değişikliği takımın şeklini değiştiriyor. Trabzonspor'da bu sezon sakatlıklar çok etkili oldu. Djaniny diye bir oyuncu var. Her derde deva... Akıllı bıdık Abdülkadir Ömür yine iyi işler yapıyor. Atıyor ve attırıyor. Visca'yı söylemeye gerek yok. Her takıma lazım bir oyuncu. İkinci yarı Trabzonspor kendisi gibi oynamaya başlayınca fişi hemen çekti. Göztepe'nin işi zor gözüküyor. Finallere girerken çok puana ihtiyaçları var. Öyle gözüküyor ki sezon sonu düşecek takımı ikili averaj veya genel averaj belirleyebilir. Ahmetcan ilk oynadığında 1-2 kez sallandı. Ama Abdullah Avcı ona güvenmiş ki bu çocukta bayağı bir ilerleme var. İyi oynadıkça daha da rahatlıyor ve takıma alışıyor. Sözün özü Trabzonspor merdivenleri tek tek basarak çıkıyor. Her geçen gün şampiyonluğa yaklaşıyor. 3 kere 5 eşittir 15 veya 3 kere 6 eşittir 18. Bu hangi haftaya denk gelecek. Tabii bu Trabzonspor'a ve onu takip eden Konyaspor'a bağlı. Hakem zararsız bir maç yönetti. Göztepe'nin attığı birinci golde bir çarpışma var. Maalesef yayıncı kuruluş 5 görüntü getirdi. Hiçbirinden belli olmuyor. Onun için de ahkâm kesmek zor.

