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ERMAN TOROĞLU
Tek açıdan karar vermek çok zor

Tek açıdan karar vermek çok zor

20.02.2022, Pazar
Skor 1-0 Beşiktaş galip. Ama 2'nci devre oynanan futbol ve kaçan pozisyonlara göre Beşiktaş şanssızdı. Çok mu iyi oynadılar? Hayır... Altay zaten çok kötüydü.
Son 10 dakika can havliyle hücum ettiler. Ama şunu net söyleyebiliriz: Ne Beşiktaş ne de Altay iyi oynadı.
Bir şey söylemek lazımsa bu futbola yine iyi seyirci geliyor. Türkiye'deki birçok karşılaşmada olduğu gibi kötü futbola seyirci sayısı fazla.
Altay'ın işi çok zor gözüküyor. Kümede kalırsa büyük başarı olur. Beşiktaş zaten belli...
Şu kadar oyuncu eksik diyorlar ama onlar olduğunda da oynadıkları futbolun kalitesi belli. Kalite yoktu, direklere çarpan toplar heyecan verdi o kadar.
Yorum yapmak için zorluyorsunuz kendinizi ama maalesef fazla cümle kurma şansımız yok. Maç bitiyor, Beşiktaş'ın teknik direktörü öyle bir oh çekiyor ki sanki final maçı kazanmış gibi.
Sahada hani şöyle çok iyi denecek oyuncu arıyorum. İki takımdan da bulamıyorum. Zaman zaman itmeler var. Zaman zaman hiç yakışmayacak şekilde kendilerini yere atmalar var. Bunu yapanlar da maalesef en çok para alan oyuncular. Gülünç duruma düşüyorlar. Mesela biri Vida, ayıp... Ondan sonra da oyun gerginleşiyor.
Son dakikada bir pozisyon var. Hakem pozisyona çok yakın. Ama VAR bayağı inceledi. Beşiktaşlı Kerem, hamle yapıyor ve sonra da kolunu çekiyor. Topa elle değiyor mu? Değiyorsa penaltı. Birkaç açıdan daha incelemek lazım. Tek açıdan net karar veremiyorsunuz. Her zamanki gibi çekimler iyi değil.
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