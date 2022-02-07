ERMAN TOROĞLU

Artık ligde puan almak çok zorlaştı. 1 puan altın kıymetinde. Ama sezon başında 8-10 maç öyle değildi. Bundan sonra yapacağın en ufak bir hatayla küme düşersin. Aşağıdaki bazı takımlar puan almaya devam ederlerse yukarısı daha da zorlanacak ama o da gözükmüyor. Bazıları aşağıda yavaş yavaş havlu atmaya başladı gibi. Şimdi bundan sonra hep bir laf vardır ya "Seri yakalarsak" diye. O seriyi yakalayacak takım bence az. Ama iki içeri, bir deplasman alan kendini yukarı atar. O da kolay mı, çok zor!

Önce Alanya-G.Saray maçını izledim. Alanya istediği gibi oynadı. Son yarım saat Alanya eksik kalmasına rağmen oyunun şekli hiç değişmedi. G.Saray'ın 10 kişilik takıma karşı oynadığı aciz futbolu seyrettik. G.Saray'ın düştüğü hale bakın. G.Saraylılar'ın bir tesellisi var. Neymiş efendim, 'Süper rekabet… Yani Fenerbahçe. F.Bahçe yenilince G.Saraylılar mutlu oluyor. Herhalde demişlerdir ki "F.Bahçe sahasında yenildi, biz Alanya'dan puan aldık."

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Dönüyoruz Beşiktaş-Antalya maçına… Çok iyi bir mücadele oldu. İki takım da sık sık karşı karşıya geldikleri için birbirlerini artık iyi tanıyorlar.

Antalyaspor'un bu mücadelesi ve oyun şekline göre alt sıralarda olmaması gerekirdi.

Beşiktaş'ın taze teknik direktörü gelecek seneyi düşünüyor. Haklı da… Ama önce papazları soksun işi bitirsin, sonra gençlerle oynasın. Önce gençleri oynatırsan o yükün altından kalkamazlar, sonra da papazları oyuna sokunca bu sefer de onlar oyunu çeviremezler. Sinirlenir, atılırlar dün akşam olduğu gibi. Beşiktaş-Antalya maçları hep böyle geçiyor. Gol atan kazanıyor veya berabere bitiyor.

Hakemden iki taraf da şikâyetçi. Haklılar da… İlk yar-ı da bir Antalya pozisyonu var. Hakem resmen defans görevi yapıp topu çarptırdı kendine ve hakem atışıyla başladı. Gündüz de Mete Kalkavan'ı izledim. İki hakem de sahada nerede durulur bilmiyor. Futboldan anlamadıkları için futbolcular rakiple değil, onlarla da mücadele ediyor. Dün iki hakem de oyuna müdahale etti. Bunlar torpille gelen hakemler! Hâlâ kıyak yapılıyor bunlara, artık rafa kaldırmak lazım. Ama bir şeyler bulup yine sahaya çıkıyorlar.