ERMAN TOROĞLU

Ayıptır bu kadar yatılmaz!

Katar'da öyle bir maç oynanmalıydı ki Katarlı seyircilerin "Bizimkiler bundan daha iyi" dememesi gerekiyordu. İki takımın da iyi futbol oynaması şarttı. Ama ilk yarıya bakıyorsun ortada futboldan eser yok. Maçın hakemi Halil Umut, oyunu oynatmaya çalıştı ama futbolcular buna ayak uydurabildi mi? Hayır… Bizim oyuncular sürekli yerde yatıyor. En ufak şeyde eller havaya! Bunlar İngiltere'de, Almanya'da, Avrupa'nın başka ülkesinde oynasalar 5 dakika sahada kalamazlar herhalde. Futbolun zevki kaçıyor arkadaş! Ayıptır, bu kadar yatılmaz.

Tatsız oyunda Beşiktaş bir gol buldu. Golü atan Atiba, 38 yaşında… Türkiye Kupası'nın, Süper Kupa'nın gol atan en yaşlı oyuncusu. O golün dışında bir aksiyon yoktu ilk yarıda. Aynı Atiba, ikinci yarıda da ters bir dokunuş yaptı, skoru eşitledi.

19. dakikada Beşiktaş'ın penaltı beklediği bir pozisyon var. Batshuayi itiraz etti ama pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından ilgisi yok.

İkinci yarıda Antalyaspor'a gol gerekiyordu. Yoksa kupa gidecekti. Bunun sonucunda biraz daha tempoyu yükseltti. İleride gol ararken geride çok boşluk da bıraktı. Beşiktaş da net pozisyonlar yakaladı. İki takım da son paslarda ve bitirici vuruşlarda beceriksiz davrandı. O pozisyonların kaçmasının bir başka nedeni de fizik olarak yetersiz olmaları. O kadar fırsatı kaçırırsan, faturayı keserler, döner golü yersin. Beşiktaş'a da öyle oldu. Antalyaspor Atiba'nın ters vuruşuyla da olsa golü buldu.

Beşiktaş'a bakıyorum, savunmada Vida, Antalyaspor forvetlerinden daha büyük bir tehlike gibiydi siyah-beyazlılar için. Bu sezon zaten çok hata yaptı. Dünkü maçta tek olumlu hareketi 65'te Antalya'nın gol olacak bir atağını kesmesiydi.

Maçın hakemiyle ilgili de şunu söyleyeceğim; zaten oyun olarak kendisini yormayan, düşenin yerden kalkmadığı, temposuz bir maç oynandı. İdare etti…

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