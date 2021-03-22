ERMAN TOROĞLU

Entübeden çıktı

İlk yarı maçta hiçbir şey yok. 2. yarı Beşiktaş öne geçiyor. Oyunun ve direksiyonun ipini ele alıyor. Ama Beşiktaşlılar öyle pozisyonlara giriyorlar ki kaçırmaları da inanılmaz, Altay'ın kurtarışları da...

Sen 2 farkı bulamazken F.Bahçe son 10 dakikada ne var ne yok yüklenir. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyi yok. Türkçe'de bir laf vardır ya; ya herru ya merru... Ozan'ın şahane bir golü ile beraberlik geldi. Beşiktaş kalecisi bu gole hiçbir şey yapamazdı. F.Bahçe maç boyunca kopuk kopuk oynadı. Takım olarak oynayamadılar. Son 8-10 dakika hariç... İş o hale geldi ki; Beşiktaş kaçırdıkça ve Altay kurtardıkça bazı Fenerbahçeli oyuncular herhalde, "Bu kaleci bizim için perişan oluyor, hiç olmazsa bu kurtarışların hürmetine biraz oynayalım. Altay'a ayıp olmasın" dediler. Maçın özeti buydu. Aboubakar'ın mükemmel girip kalecinin üzerine vurması maçın dönüm noktasıydı. Çalım atıp gitse ya boş kaleye atar ya da penaltı/kırmızı olurdu. Bu sonuç; G.Saray'a yaradı. F.Bahçe'ye biraz oksijen verdi. Entübeden yoğun bakıma geçti. Siyahbeyazlılar bu maçla enselerinde boza pişirecek takımları uzakta tutacaklardı galip gelselerdi. Bu da olmadı... Kalitesiz ligin heyecanı tepede biraz daha devam edecek. Haliyle bu sonuç Trabzon'a da yaradı. O da 'yukarıyı yakalar mıyım' demeye başladı. Görsel ve yazılı basında çalışan bizler için de bu sonuç iyi... Üzülen Beşiktaş... Ona da şu cümleyi söylemek lazım: Kendi düşen ağlamaz! Hakem; bence maçı Türkiye standartlarının üzerinde idare etti. Buna Türkiye'deki bütün FIFA'lar da dahil... Çünkü hepsi bu maçta 20 tane daha fazla faul çalardı. Mecbur kalmadıkça çalmadı. Allah var futbolcular da birbirlerine saygılıydı. Zaten Beşiktaş-Fenerbahçe maçları Türkiye'de 4 yıldızlık maçlardır. Çok sorun olmaz. Sorun olan maç 5 yıldızlık F.Bahçe-G.Saray maçıdır. Onda da ne olursa olsun hakemi badem yaparlar.

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