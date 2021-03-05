05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Erman Toroğlu Orta oyunu çok açık oynanıyor
ERMAN TOROĞLU
Orta oyunu çok açık oynanıyor

Orta oyunu çok açık oynanıyor

05.03.2021, Cuma
Yangın erken başladı. Buna köpük de sıksan söndüremezsin. Neden? Mesela geçtiğimiz yıl Başakşehir ve Trabzon yarıştılar. Çıtır çıtır yediler. Kimler yedi? Çok net VAR'dakiler. Hedef gösterdiler, atılacaklar atılmadı. Geçen sezon 3 Büyük takım yoktu. Bu sene 3 Büyük var. Trabzon da tam arkadan geldi derken onun boynunu kopardılar geçen hafta. Çünkü oynadığı takım Fenerbahçe'ydi. Mesela Gençlerbirliği, Denizlispor, Başakşehir gibi bir takım olsaydı o son dakikadaki penaltıyı da sarıyı da verirlerdi.
Bunları yapanlar kimdi? Biri VAR'daki Cüneyt Çakır, diğeri sahada Yaşar Kemal Uğurlu.
3 Büyükler'in yarışması yayıncı kuruluş için de güzel bir şey. Üçünün de sonuna kadar gitmeleri lazım. Çünkü dekoderlerin satılması lazım. Federasyon buna ayak uydurur mu, günahları boynuna…
Öyle şeyler oluyor ki veya öyle şeyler yapıyorlar ki göstere göstere ve şunu söylemek istiyorlar; 'Bu yapılanları anlamamak öküzlüktür.'
Geçen hafta Trabzon'da bir maç oynandı. O iyi oynadı, bu kötü oynadı orasında değilim ama 89'da bir pozisyon var, spordan anlayan anlamayan herkes hemfikir oldu. Net penaltı ve sarı kart. Pozisyon hakem Uğurlu'nun önünde oldu, o vermedi. VAR'da Cüneyt var, o da çağırma lütfunda bulunmadı!

HAKEMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ!
3 gün yayınlar yapıldı. Konuştuk, söyledik. Bir baktık ki Ankaragücü-Galatasaray maçının VAR'ı yine Cüneyt Çakır oldu. Daha da ileri gittiler, hakem Yaşar Kemal Uğurlu da başka VAR'a verildi. Yani şöyle diyor Serdar Tatlı: "Siz yazsanız da çizseniz de hikaye… Ben baskı altındayım. Bu baskıyı kaldıramıyorum ve bu hakemleri veriyorum. Beni buraya kim veya kimler getirdiyse bu diyeti ödeyeceğim…"
Ankaragücü-Galatasaray maçında ev sahibi iyi futbol oynuyor ve kazanıyor. Galatasaray da istenilen futbolu oynamıyor. Ben oyunda değilim, maçtaki pozisyonlarda da değilim.
Bu iki hakeme hatalarına rağmen yine maç veriyorsan şunu söylüyorsun Türkiye'deki insanlara: "Bunlar Trabzon- Fenerbahçe maçında çok doğru kararlar verdi ve bunları ödüllendiriyorum."

TERİM'İ NEDEN ATMADINIZ?
Peki, soruyorum şimdi ben Halil Umut Meler'e, bir de Cüneyt Çakır'a, bir de dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu'na, Fatih Terim ve Ümit Davala'yı niye atamadınız? Atamazsınız beyler, atamazsınız! Çünkü ezik kaldınız! Yaptığınız haltlardan dolayı Fatih ağzına ne geliyorsa saydı, yüreğiniz yetmedi. Siz şeytandan önce doğan hakemlersiniz. Futbolumuzda da şeytanlar var. Arkadaşlar Serdar Tatlı'nın MHK Başkanı olmasında Rıdvan Dilmen'in yüzde 100 payı var. Olabilir de futbol adamıdır ama bu kadar çok karışmayacaksınız. Bana komitelerden haber gelir. Bu haberleri de değerlendiririm. Mesela 'Bu 3 hakeme bir müddet maç verilmeyecek' dedim ve 1 hafta sonra Rıdvan, "Siz bunu nasıl yaparsınız, bu hakemler şöyledir böyledir" diye ara gazı verdi. Rıdvan, hakemleri koruyunca Merkez Hakem Kurulu, 180 derece dönmüş, bu hakemlere maç verdiler.
Bak Serdar Tatlı, bak Metin Tokat, kimseyi yiyemezsiniz. Orta oyunu çok açık oynanıyor. Trabzon'u çıtır yaptılar. Galatasaray da yakalandı, onu da çıtır yaptılar. Sıra Beşiktaş'ta, onu merak ediyorum. Dikkat edin Ahmet Nur Çebi ikide bir beyanat veriyor, "Beşiktaş'ın hakkını yedirmem" diyor.
Daha yazılacak bir şeyler var. Şimdilik bekliyorum. Onları da yeri gelince kullanacağım. Bizim alemde hiçbir şey gizli kalmaz. Ama son olarak şunu da ilave etmeden geçemeyeceğim. Bizim anlı şanlı 3 Büyük kulübümüzün hiçbirinin diğerine bir şey demeye hakkı yok. Bunlar yıllarca her haltı yaptılar. Rakipleri de bunları biliyor. O yüzden bağırıyorlar.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hakemlerin utanması gerek 01.03.2021 Pazartesi
Mesut, ‘Ben nereye düştüm’ diyor! 22.02.2021 Pazartesi
Bu atamalar kafaları karıştırdı 21.02.2021 Pazar
Sahanın en iyisi hakemdi 15.02.2021 Pazartesi
Sanki düdük başına para veriyorlar! 14.02.2021 Pazar
Welinton’a yapılan hareket penaltı 08.02.2021 Pazartesi
Gri pozisyonları hep devam ettirdi 07.02.2021 Pazar
Çift kaymaklı ekmek kadayıfı 03.02.2021 Çarşamba
Yazık! Orta oyunu oynuyorlar 31.01.2021 Pazar
Bitigen! 28.01.2021 Perşembe
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA