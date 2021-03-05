ERMAN TOROĞLU

erken başladı. Buna köpük de sıksan söndüremezsin. Neden? Mesela geçtiğimiz yıl Başakşehir ve Trabzon yarıştılar. Çıtır çıtır yediler. Kimler yedi? Çok net VAR'dakiler. Hedef gösterdiler, atılacaklar atılmadı. Geçen sezon 3 Büyük takım yoktu. Bu sene 3 Büyük var.Mesela Gençlerbirliği, Denizlispor, Başakşehir gibi bir takım olsaydı o son dakikadaki penaltıyı da sarıyı da verirlerdi.3 Büyükler'in yarışması yayıncı kuruluş için de güzel bir şey. Üçünün de sonuna kadar gitmeleri lazım. Çünkü dekoderlerin satılması lazım. Federasyon buna ayak uydurur mu, günahları boynuna…Geçen hafta Trabzon'da bir maç oynandı. O iyi oynadı, bu kötü oynadı orasında değilim ama 89'da bir pozisyon var, spordan anlayan anlamayan herkes hemfikir oldu. Net penaltı ve sarı kart. Pozisyon hakem Uğurlu'nun önünde oldu, o vermedi. VAR'da Cüneyt var, o da çağırma lütfunda bulunmadı!3 gün yayınlar yapıldı. Konuştuk, söyledik. Bir baktık ki Ankaragücü-Galatasaray maçının VAR'ı yine Cüneyt Çakır oldu.Yani şöyle diyor Serdar Tatlı:Ankaragücü-Galatasaray maçında ev sahibi iyi futbol oynuyor ve kazanıyor. Galatasaray da istenilen futbolu oynamıyor. Ben oyunda değilim, maçtaki pozisyonlarda da değilim.Bu iki hakeme hatalarına rağmen yine maç veriyorsan şunu söylüyorsun Türkiye'deki insanlara:Peki, soruyorum şimdi ben Halil Umut Meler'e, bir de Cüneyt Çakır'a, bir de dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu'na, Fatih Terim ve Ümit Davala'yı niye atamadınız? Atamazsınız beyler, atamazsınız! Çünkü ezik kaldınız!Siz şeytandan önce doğan hakemlersiniz. Futbolumuzda da şeytanlar var. Arkadaşlar Serdar Tatlı'nın MHK Başkanı olmasında Rıdvan Dilmen'in yüzde 100 payı var. Olabilir de futbol adamıdır ama bu kadar çok karışmayacaksınız. Bana komitelerden haber gelir. Bu haberleri de değerlendiririm. Mesela 'Bu 3 hakeme bir müddet maç verilmeyecek' dedim ve 1 hafta sonra Rıdvan, "Siz bunu nasıl yaparsınız, bu hakemler şöyledir böyledir" diye ara gazı verdi. Rıdvan, hakemleri koruyunca Merkez Hakem Kurulu, 180 derece dönmüş, bu hakemlere maç verdiler.Bak Serdar Tatlı, bak Metin Tokat, kimseyi yiyemezsiniz.Galatasaray da yakalandı, onu da çıtır yaptılar. Sıra Beşiktaş'ta, onu merak ediyorum. Dikkat edin Ahmet Nur Çebi ikide bir beyanat veriyor, "Beşiktaş'ın hakkını yedirmem" diyor.Daha yazılacak bir şeyler var. Şimdilik bekliyorum. Onları da yeri gelince kullanacağım. Bizim alemde hiçbir şey gizli kalmaz. Ama son olarak şunu da ilave etmeden geçemeyeceğim. Bizim anlı şanlı 3 Büyük kulübümüzün hiçbirinin diğerine bir şey demeye hakkı yok. Bunlar yıllarca her haltı yaptılar. Rakipleri de bunları biliyor. O yüzden bağırıyorlar.