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Haberler Erman Toroğlu Futbol maskeli balodan kurtulacak mı?
ERMAN TOROĞLU
Futbol maskeli balodan kurtulacak mı?

Futbol maskeli balodan kurtulacak mı?

20.07.2020, Pazartesi
Fatih Terim Stadı'nda sigortalar attı, elektrikler kesildi. Trabzon'da da Fatih'in kaptanı Bülent Korkmaz, Trabzon'un şalterini attırdı. Fatih Terim'in başka talebesi Okan Buruk da helvayı yedi... Başakşehir'deki elektrik olayını pek anlayamadım. Bu tip özel maçlar şehir cereyanıyla oynanmaz. Jeneratörle oynanır. Bu sene ligde çok enteresan ve değişik işler oldu. Bazıları kaymaklı ekmek kadayıfı yedi, bazıları acılı Adana... Bazılarının siniri devamlı bozuldu, bence bu bozulma çok yerde kasıtlı yapıldı. Bazı yerlerde de moraller arttı. Bazı kulüp başkanları ve teknik direktörler göstere göstere oynanan oyundan dolayı ceza yediler. Bazı kulüp başkanı hiç konuşmadı. Bazı kulüp başkanlarının acaba avukatları TFF'de görev yapıyor muydu merak ediyorum. Yani bir maskeli balo oynandı. Zaten araya virüs girince de molaya hepimiz ortak olduk maskeleri takarak. Maskeli balonun şampiyonu da Başakşehir oldu. Bakalım düşenleri kim olacak? Daha doğrusu da Türk futbolu ne olacak; yıllardır oynanan bu maskeli balolardan kurtulacak mı? Ben bunları söylüyorum, yazıyorum bazıları beni savcılığa veriyorlar. Savcılar da tokat gibi cevaplarla bunları reddediyor. Allah bizleri mart kedilerinden kurtarsın.
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