ERMAN TOROĞLU

Sevgili Zekeriya Alp... Halis Özkahya ile Hüseyin Göçek'e hala daha dört büyük takımın maçını veriyorsan veya verenlere göz yumuyorsan, vallahi billahi pes, yeter artık yahu!.. F.Bahçe'yi bu duruma düşürenler utansınlar. Daha hala utanmadan ve sıkılmadan, rakiplerden, hakemlerden, basın mensuplarından bahsedenler; onlara da yeter artık yahu! Yazıktır, günahtır... Size bir şey söyleyeyim, bu koronavirüs var ya aslında F.Bahçe'nin içine işlemiş. Peki bu koronavirüse sebep olanlar neler acaba? Ya inanın bu Konyaspor 8 kişi de kalsa, 7 kişi de kalsa; Hüseyin Göçek de olsa; yine de yapabilecek bir şey yok. Zavallı bir durumda bu takım. Ve bu yönetimle bu F.Bahçe'nin seneye de bir şey olacağı fikrinde değilim. Bu yönetim geldiğinde çok sevinmiştim. F.Bahçe'de sistemi değiştirecek, kurumsal bir yapı getirecekler, diğer takımlar da bu F.Bahçe'yi görüp örnek alacaklar demiştik. Yazıklar olsun!.. Söylediklerimin hepsini geri alıyorum. Ama bu F.Bahçe'yi bu duruma getirenlerde utanma yok! Eğer bu yönetimin biraz utanması olsa kongreye gider ve güven oylaması yapar. Ama bu yönetimin bunu yapacak bile cesareti yok.

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Ben uzun yıllardır bu kadar yerlerde sürünen bir F.Bahçe görmedim. Yeri kazısan çıkmayacak! Konyaspor, kendi ölçülerinde elinden geldiği gibi mücadele etti. Her şeyden önce yürekleriyle oynadılar, sona ana kadar maçı bırakmadılar ve hak ettikleri üç puanı aldılar. 9 kişi kalan Konyaspor takımına karşı bir takım nasıl oynar; onu bile çözemedi F.Bahçe!.. Bırakın Süper Lig'de, bırakın Birinci Lig'de, ikinci ligde oynayan bir takım bile bu F.Bahçe'den farklı bir şeyler yapardı 9 kişi oynayan rakibine karşı. Bütün koşullara rağmen, hakeme rağmen üç puan alan ve mücadele eden Konyaspor'u kutluyorum. F.Bahçe yönetimini de Allah'a havale ediyorum... Çünkü deniz bitti!