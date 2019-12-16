ERMAN TOROĞLU

Sergen, Beşiktaş’ı tuzağa düşürdü!

Beşiktaş, 90 dakika boyunca kötü mücadele etmedi. Malatya da kötü değildi ama özellikle ilk yarıda Beşiktaş'ı çok fazla geride kabul etti. Böyle olmasına rağmen açık vermediler. İkinci yarıda bu kez Malatya hücumu düşünmeye başladı. Özellikle 60. dakikadan sonra… Abdullah Avcı da kulübede ne kadar hücumcu varsa hepsini oyuna aldı. Bu arada Beşiktaş iki tane net pozisyonu kaçırdı. Ama bu kadar hücumu düşünürken bu sefer inanılmaz savunma açıkları vermeye başladılar. Sergen'in de tam istediği buydu, rakibi tuzağa düşürmek… Nitekim her gittikleri pozisyonda tehlike yarattılar ve sonuca ulaştılar.



Sivas 'demir' gibi!



Sivasspor başına bir sponsor almış Demir Grup… Sivasspor'a bu isim inanılmaz yakışıyor. Sivasspor'a 'Demir Grup' da diyebiliriz, 'Demir gibi' de... Futbolun bütün gereklerini yapıyorlar. Defansta çok sağlam oynuyorlar. Kaleciye fazla pas yapmıyorlar. Sivasspor'un attığı golleri artık ezberlemeye başladım. Birbirinin aynı… Ama rakipler buna önlem alamıyor. Niye? Çünkü Sivasspor kadar güçleri yok. 90 dakikalık oyunda son 10 dakika biraz yorgunluk oldu. Zaten yedikleri golde rakibin 40 metre top sürmesine izin verdiler. Tabii Ozan'ın yanında koşan Sivaslı oyuncu müdahale etmedi çünkü sarı kartı vardı. Kırmızıya dönmesini istemedi… Ama 3 puan için bence o kırmızı görülebilirdi. Sivas'ta başkanı, yönetimi, teknik direktörü, futbolcusu, malzemeci ve doktorunu, herkesi tebrik etmek lazım. Analarının ak sütü gibi durdukları yeri hak ediyorlar. Sivasspor takımında şımarık futbolcu da yok. Herkes birbirinin açığını kapatmaya çalışıyor. Fenerbahçe've gelelim… Ersun Yanal bu kadroyu rekabete sokamadı. Hep aynı şeyleri yaptı, monotonlaştılar. Rakipler de ona göre önlem aldılar. Bu kadar sakatın bir takımda olmaması gerekir. Bu kadar sakatlık iki şeyden olur, birisi yanlış yaptırılan antrenman, ikincisi kendilerine bakmamaları.



Tıkır tıkır yönettiler



Hem Sivas-F.Bahçe hem de Beşiktaş- Malatya maçlarının hakemlerine bir çift sözüm var… Penaltı verirsiniz, faulü kaçırırsınız hepsine varım. Ama ikiniz de hakem kişiliğini ve hakem şahsiyetini sahaya yansıttınız. Bakın gördünüz mü verdiğiniz her kararda kimse bir şey diyemedi. Tıkır tıkır sahadan çıktınız. İşte sizden istenilen de bu. Hakem kişiliktir, tavırdır. Dün gece bu ikinizde de sonuna kadar vardı. Tebrik ederim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın