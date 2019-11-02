ERMAN TOROĞLU

Maç mı seyrettim, eziyet mi çektim!

90 dakika maç mı seyrettim, eziyet mi çektim belli değil! İki takım arasındaki tek fark birinin adı Çaykur Rizespor, birinin adı Galatasaray. Yoksa fark yok. Fatih, bazı aslarını oynatmamış diyor ki "Ben bunları oynatmıyorum arkadaş. Bunları kestim". Bu birinci şık... İkinci şık; "Ben bunları Real Madrid maçına saklıyorum", üçüncü şık; "Buranın kralı benim istediğimi yaparım." Futbolcuların ve Fatih'in vücut diline baktığında üçüncü anlaşılıyor.

Futbolcular nereye kadar gidecek? İkinci golden sonra yedek kulübesinde yalancı bir sevinme ve Fatih Terim arka tarafına hiç bakmıyor. Ama Babel ile arası çok iyi, onunla küsmemiş.

Maça 30 bin kişi gitmiş. Vallahi bu futbola göre cuma akşamı bu seyirci sayısı çok iyi. 90 dakikayı sağından solundan kurcalıyorum ne yazayım diye, bulma şansım çok zor. Çünkü zaman zaman uykum geldi ve daldım.

Böyle bir maçta bile Muslera düzgün yerlerde durdu. Rize'nin kaleye vurduğu toplar bir ikisi hariç yatmadan eline geldi.

Emre Mor koşuyor mücadele ediyor gözüküyor ama fizik gücü çok iyi değil. Kendini çabuk yere bırakıyor. Zaten ufak adam. Enerjisini ceza alanı civarında ve içeride kullanacağına 35-40 metrede kullanıyor. Ondan sonra ceza alanına gelince vitamini bitiyor.

Hakem Abdulkadir Bitigen maçı seri oynatayım dedi, ufak tefek faulleri vermedi. Bence de doğru yaptı. İlk golü Çaykur Rizespor zaten kendi kalesine attı. İkinci golde Rizeli oyuncu dirseğini çıkararak topu engelledi. Çünkü topa doğru hamle yaptı. Bence hakemin penaltı kararındaki yorumu doğru.

Her hafta Galatasaray daha iyi oynayacak diye bekliyoruz, dün akşam da kötüydü. Şimdi Real Madrid maçına gidiyor.

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