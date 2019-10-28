ERMAN TOROĞLU

İstifadan kurtardı

Fatih Terim için 'Şanslı teknik direktör' deriz, 'Öyle veya böyle maçı kazanır' deriz. Allah ona son 6 günde iki tane büyük şans verdi. Birisi Zidane'ın teknik direktörlüğündeki Real Madrid, diğeri Abdullah Avcı teknik direktörlüğündeki Beşiktaş maçı. Hadi birinden faydalanamadın, diğerinden faydalan!

Peki, Karadenizlilerin söylediği gibi "Sonunda ne oldi?" Çok net şu oldu; Fatih Terim hem Zidane'ı hem de Avcı'yı istifadan kurtardı. Ve kendisini bundan sonraki maçlarda onların yerine koydu.

G.Saray, daha doğrusu Fatih Terim; 'Ocak ayında birilerini gönderip birilerini alacağım' diyor. Hangi parayla kimi göndereceksin? G.Saray'ın geçen sezonun 2. yarısı dahil ve bu sezon oynadığı kaç maçı var! Büyüteçle bakarsanız, belki 2 tane cılız görüntüye rastlayabilirsiniz. Bunun hesabını verecek şahıslar da Terim ile başkan Cengiz'dir. Gelelim Beşiktaş'a... Kulübü maddi açıdan çok kötü bırakıp kaçan bir başkan, yeni gelen bir yönetim, idam sehpasında Abdullah Avcı ve karşılarında G.Saray...

Ne oynadığı belli olmayan G.Saray karşısında, ne oynamak istediğini bilen bir Beşiktaş vardı. Doğru defans yaptılar, doğru hücum yaptılar; çok çalıştılar, çok koştular. Ve analarının ak sütü gibi helal bir üç puan kazandılar. Bu maç, Beşiktaş'taki teknik direktör krizine bayağı bir pansuman oldu. Yani Avcı ile devam edilirse, ileride bir şeyler olabileceği görünmeye başladı. Beşiktaş'ın teknik olarak en iyi oyuncusu Ljajic. Ama hangi Ljajic? Duyduğuma göre İstanbul gecelerinde ve sokaklarında sabahlara kadar kaybolan bir Ljajic değil; yere sağlam basan bir Ljajic! Avcı'nın Umut'u neden tercih ettiği bu maçta net şekilde görüldü. Luyindama ve Marcao ile çok mücadele etti, ikisini de oyuna sokmadı ve bu ikilinin hatasından bir de gol attı. Hem kendini kurtardı hem Beşiktaş'ı hem de Abdullah Avcı'yı...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın